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Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС, заявил Лавров - РИА Новости, 27.07.2022
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Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС, заявил Лавров
Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС, заявил Лавров - РИА Новости, 27.07.2022
Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС, заявил Лавров
Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:06
2022-07-27T12:30
в мире
эфиопия
россия
сергей лавров
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АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас добрые традиции в сфере военно-технического сотрудничества. Мы сегодня подтвердили нашу готовность реализовывать новые планы в этой сфере, в том числе с учетом интересов наших эфиопских друзей в обеспечении своей обороноспособности", - сказал Лавров журналистам.
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в мире, эфиопия, россия, сергей лавров
12:06 27.07.2022 (обновлено: 12:30 27.07.2022)
 
Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас добрые традиции в сфере военно-технического сотрудничества. Мы сегодня подтвердили нашу готовность реализовывать новые планы в этой сфере, в том числе с учетом интересов наших эфиопских друзей в обеспечении своей обороноспособности", - сказал Лавров журналистам.
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 10:51
Посол Эфиопии рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Россией
 
В миреЭфиопияРоссияСергей Лавров
 
 
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