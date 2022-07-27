https://ria.ru/20220727/efiopiya-1805281618.html
Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС, заявил Лавров
Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС, заявил Лавров - РИА Новости, 27.07.2022
Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС, заявил Лавров
Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:06
2022-07-27T12:06
2022-07-27T12:30
в мире
эфиопия
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас добрые традиции в сфере военно-технического сотрудничества. Мы сегодня подтвердили нашу готовность реализовывать новые планы в этой сфере, в том числе с учетом интересов наших эфиопских друзей в обеспечении своей обороноспособности", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20220614/efiopiya-1795137994.html
эфиопия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7e176015b7fab0f1989a501c35b0b338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эфиопия, россия, сергей лавров
12:06 27.07.2022 (обновлено: 12:30 27.07.2022)
Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС