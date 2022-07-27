https://ria.ru/20220727/efiopiya-1805281618.html

Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС, заявил Лавров

Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС, заявил Лавров - РИА Новости, 27.07.2022

Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС, заявил Лавров

Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:06

2022-07-27T12:06

2022-07-27T12:30

в мире

эфиопия

россия

сергей лавров

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АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас добрые традиции в сфере военно-технического сотрудничества. Мы сегодня подтвердили нашу готовность реализовывать новые планы в этой сфере, в том числе с учетом интересов наших эфиопских друзей в обеспечении своей обороноспособности", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20220614/efiopiya-1795137994.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эфиопия, россия, сергей лавров