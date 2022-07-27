https://ria.ru/20220727/dyagileva-1805366873.html
Вышел трейлер фильма о легенде рока Янке Дягилевой
Вышел трейлер фильма о легенде рока Янке Дягилевой - РИА Новости, 27.07.2022
Вышел трейлер фильма о легенде рока Янке Дягилевой
На YouTube-канале фестиваля "Окно в Европу" опубликовали трейлер фильма Игоря Поплаухина "На тебе сошелся клином белый свет" о легенде рока 1980-х Янке... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:02
2022-07-27T19:02
2022-07-27T19:02
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фестиваль российского кино "окно в европу"
янка дягилева
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На YouTube-канале фестиваля "Окно в Европу" опубликовали трейлер фильма Игоря Поплаухина "На тебе сошелся клином белый свет" о легенде рока 1980-х Янке Дягилевой. У Дягилевой были сольные хиты, также она сотрудничала с группами "Гражданская оборона", "Калинов мост" и другими. Дягилева умерла в 1991 году при невыясненных обстоятельствах. Ее тело нашли в реке Иня в Новосибирской области. В фильме предложен вариант хроники событий последнего дня из ее жизни. "Янка успеет повидаться и поговорить со многими людьми, реальными и воображаемыми, даже с теми, кого уже нет в живых. Кажется, очередной шаг Янки вот-вот прольет свет на обстоятельства ее загадочной гибели: безнадежная любовь, споры с близкими, нелады с самой собой, странные встречи с незнакомцами в лесу", — говорится в описании проекта.В фильме снимались Кира Пиевская, Максим Козлов, Георгий Кудренко, Екатерина Ермишина. Премьера картины состоится на фестивале "Окно в Европу", который в этом году проходит с 5 по 11 августа.
https://ria.ru/20220726/festival-1805138975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, фестиваль российского кино "окно в европу", янка дягилева
Вышел трейлер фильма о легенде рока Янке Дягилевой
В Сети вышел трейлер фильма "На тебе сошелся клином белый свет" о рок-певице Дягилевой
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На YouTube-канале фестиваля "Окно в Европу" опубликовали трейлер фильма Игоря Поплаухина "На тебе сошелся клином белый свет" о легенде рока 1980-х Янке Дягилевой.
У Дягилевой были сольные хиты, также она сотрудничала с группами "Гражданская оборона", "Калинов мост" и другими.
Дягилева умерла в 1991 году при невыясненных обстоятельствах. Ее тело нашли в реке Иня в Новосибирской области. В фильме предложен вариант хроники событий последнего дня из ее жизни.
"Янка успеет повидаться и поговорить со многими людьми, реальными и воображаемыми, даже с теми, кого уже нет в живых. Кажется, очередной шаг Янки вот-вот прольет свет на обстоятельства ее загадочной гибели: безнадежная любовь, споры с близкими, нелады с самой собой, странные встречи с незнакомцами в лесу", — говорится в описании проекта.
В фильме снимались Кира Пиевская, Максим Козлов, Георгий Кудренко, Екатерина Ермишина.
Премьера картины состоится на фестивале "Окно в Европу", который в этом году проходит с 5 по 11 августа.