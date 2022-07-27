https://ria.ru/20220727/donetsk-1805345175.html

Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 14.26 мск снова обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:04

2022-07-27T15:04

2022-07-27T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_0:94:3098:1837_1920x0_80_0_0_7d6d73c2835834e4b834ea7b0a5d33bd.jpg

ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.26 мск снова обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.26 - н.п. Невельское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Украинские войска с утра среды ведут массированный обстрел Донецка. Представительство республики в СЦКК к 14.42 мск зафиксировало почти 40 обстрелов города с применением артиллерии калибрами 152 и 155 миллиметров и различных типов РСЗО.

https://ria.ru/20220727/obstrel-1805331350.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, сцкк