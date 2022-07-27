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Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 14.26 мск снова обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:04
2022-07-27T15:04
2022-07-27T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.26 мск снова обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.26 - н.п. Невельское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Украинские войска с утра среды ведут массированный обстрел Донецка. Представительство республики в СЦКК к 14.42 мск зафиксировало почти 40 обстрелов города с применением артиллерии калибрами 152 и 155 миллиметров и различных типов РСЗО.
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805331350.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, сцкк
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда