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При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/donetsk-1805343482.html
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.07.2022
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек
Три района Донецка в среду находятся под обстрелом со стороны украинских войск, шесть человек пострадали, один погиб, заявил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:57
2022-07-27T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Три района Донецка в среду находятся под обстрелом со стороны украинских войск, шесть человек пострадали, один погиб, заявил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин."Под обстрелом находятся с утра Кировский район, Куйбышевский, Петровский. На данный момент мы уже имеем информацию о шести пострадавших мирных жителях и одном погибшем", - сказал Кулемзин.Ранее мэр заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые. Во время обстрела Кировского района еще один мужчина получил осколочное ранение, его госпитализировали.
https://ria.ru/20220727/donetsk-1805334295.html
кировский район
куйбышевский район
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в мире, кировский район, куйбышевский район
14:57 27.07.2022
 
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек

При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек, один мирный житель погиб

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку
Воронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Воронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Три района Донецка в среду находятся под обстрелом со стороны украинских войск, шесть человек пострадали, один погиб, заявил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин.
"Под обстрелом находятся с утра Кировский район, Куйбышевский, Петровский. На данный момент мы уже имеем информацию о шести пострадавших мирных жителях и одном погибшем", - сказал Кулемзин.
Ранее мэр заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые. Во время обстрела Кировского района еще один мужчина получил осколочное ранение, его госпитализировали.
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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