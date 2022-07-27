https://ria.ru/20220727/donetsk-1805343482.html
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.07.2022
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек
Три района Донецка в среду находятся под обстрелом со стороны украинских войск, шесть человек пострадали, один погиб, заявил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:57
2022-07-27T14:57
2022-07-27T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Три района Донецка в среду находятся под обстрелом со стороны украинских войск, шесть человек пострадали, один погиб, заявил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин."Под обстрелом находятся с утра Кировский район, Куйбышевский, Петровский. На данный момент мы уже имеем информацию о шести пострадавших мирных жителях и одном погибшем", - сказал Кулемзин.Ранее мэр заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые. Во время обстрела Кировского района еще один мужчина получил осколочное ранение, его госпитализировали.
https://ria.ru/20220727/donetsk-1805334295.html
кировский район
куйбышевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, куйбышевский район
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек, один мирный житель погиб