https://ria.ru/20220727/donetsk-1805343482.html

При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек

При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.07.2022

При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек

Три района Донецка в среду находятся под обстрелом со стороны украинских войск, шесть человек пострадали, один погиб, заявил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:57

2022-07-27T14:57

2022-07-27T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Три района Донецка в среду находятся под обстрелом со стороны украинских войск, шесть человек пострадали, один погиб, заявил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин."Под обстрелом находятся с утра Кировский район, Куйбышевский, Петровский. На данный момент мы уже имеем информацию о шести пострадавших мирных жителях и одном погибшем", - сказал Кулемзин.Ранее мэр заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые. Во время обстрела Кировского района еще один мужчина получил осколочное ранение, его госпитализировали.

https://ria.ru/20220727/donetsk-1805334295.html

кировский район

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кировский район, куйбышевский район