https://ria.ru/20220727/donetsk-1805334295.html

Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ обесточена шахта "Лидиевка"

Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ обесточена шахта "Лидиевка" - РИА Новости, 27.07.2022

Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ обесточена шахта "Лидиевка"

Шахта "Лидиевка" была обесточена в результате обстрела Донецка украинскими войсками, по предварительной информации, там находятся пять горняков, которых будут... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:30

2022-07-27T14:30

2022-07-27T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Шахта "Лидиевка" была обесточена в результате обстрела Донецка украинскими войсками, по предварительной информации, там находятся пять горняков, которых будут поднимать на поверхность, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Отмечается, что пострадавших нет. На предприятие были вызваны подразделения военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР."В 12:05 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела Донецка обесточена шахта "Лидиевка" ГУП ДНР "ДУЭК". По предварительной информации, под землей находятся 5 горняков, их будут поднимать на поверхность", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220727/obstrel-1805331350.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)