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Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ обесточена шахта "Лидиевка"
Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ обесточена шахта "Лидиевка" - РИА Новости, 27.07.2022
Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ обесточена шахта "Лидиевка"
Шахта "Лидиевка" была обесточена в результате обстрела Донецка украинскими войсками, по предварительной информации, там находятся пять горняков, которых будут... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:30
2022-07-27T14:30
2022-07-27T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Шахта "Лидиевка" была обесточена в результате обстрела Донецка украинскими войсками, по предварительной информации, там находятся пять горняков, которых будут поднимать на поверхность, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Отмечается, что пострадавших нет. На предприятие были вызваны подразделения военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР."В 12:05 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела Донецка обесточена шахта "Лидиевка" ГУП ДНР "ДУЭК". По предварительной информации, под землей находятся 5 горняков, их будут поднимать на поверхность", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805331350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ обесточена шахта "Лидиевка"
На обесточенной из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ шахте находятся пять горняков