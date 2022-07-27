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Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/donetsk-1805304841.html
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку
Украинские войска за полчаса обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:06
2022-07-27T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.25 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.56 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 12.55 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство также зафиксировало обстрел Горловки. В 12.50 мск украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220727/panteleymonovka-1805268642.html
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донецк (днр)
петровский район
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
13:06 27.07.2022 (обновлено: 13:20 27.07.2022)
 
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по двум районам Донецка еще 11 снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.25 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.56 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 12.55 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Представительство также зафиксировало обстрел Горловки. В 12.50 мск украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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