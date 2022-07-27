13:06 27.07.2022 (обновлено: 13:20 27.07.2022)
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по двум районам Донецка еще 11 снарядов
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.25 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.56 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 12.55 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство также зафиксировало обстрел Горловки. В 12.50 мск украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.