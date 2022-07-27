https://ria.ru/20220727/donetsk-1805304841.html

Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку

Украинские войска за полчаса обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:06

2022-07-27T13:06

2022-07-27T13:20

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.25 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.56 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 12.55 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство также зафиксировало обстрел Горловки. В 12.50 мск украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220727/panteleymonovka-1805268642.html

https://ria.ru/20220727/donetsk-1805297596.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика