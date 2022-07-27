https://ria.ru/20220727/donetsk-1805287109.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще 30 ракет из "Градов"

Украинские войска выпустили по Донецку еще 30 ракет из "Градов" - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще 30 ракет из "Градов"

Украинские войска выпустили еще 30 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Донецку в течение 30 минут, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:19

2022-07-27T12:19

2022-07-27T12:47

в мире

украина

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 30 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Донецку в течение 30 минут, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в течение этого периода украинские войска в 11.15 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из "Града"."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.00 - н.п. Галициновка - н.п. Донецк: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"... 11.30 - н.п. Галициновка - г. Донецк: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, как заявили в представительстве ДНР в СЦКК, украинские войска также с 11.20 до 12.01 выпустили по Донецку три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра, шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а также пять снарядов калибром 152 миллиметра по Доломитному, еще три по Старомихайловке и шесть по Еленовке.

https://ria.ru/20220727/obstrel-1805283223.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина