https://ria.ru/20220727/donetsk-1805287109.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще 30 ракет из "Градов"
Украинские войска выпустили по Донецку еще 30 ракет из "Градов" - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще 30 ракет из "Градов"
Украинские войска выпустили еще 30 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Донецку в течение 30 минут, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:19
2022-07-27T12:19
2022-07-27T12:47
в мире
украина
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_0:323:2954:1985_1920x0_80_0_0_1a8184e59ce379121494eda0ce676598.jpg
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 30 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Донецку в течение 30 минут, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в течение этого периода украинские войска в 11.15 мск выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из "Града"."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.00 - н.п. Галициновка - н.п. Донецк: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"... 11.30 - н.п. Галициновка - г. Донецк: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, как заявили в представительстве ДНР в СЦКК, украинские войска также с 11.20 до 12.01 выпустили по Донецку три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра, шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а также пять снарядов калибром 152 миллиметра по Доломитному, еще три по Старомихайловке и шесть по Еленовке.
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805283223.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_62017cc0200ca70ff713cc62ebff533d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
12:19 27.07.2022 (обновлено: 12:47 27.07.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку еще 30 ракет из "Градов"
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку еще 30 ракет из "Градов"