https://ria.ru/20220727/donetsk-1805266393.html
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали три человека
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 27.07.2022
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали три человека
Три человека пострадали в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:22
2022-07-27T11:22
2022-07-27T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Кировском районе Донецка ранены три человека", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.В среду в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно сообщали об обстрелах Донецка, в том числе из РСЗО и крупнокалиберной артиллерии.
https://ria.ru/20220727/donetsk-1805260628.html
донецк (днр)
кировский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика
11:22 27.07.2022 (обновлено: 11:24 27.07.2022)
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали три человека
В ДНР заявили, что в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали три человека