https://ria.ru/20220727/donetsk-1805266393.html

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали три человека

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 27.07.2022

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали три человека

Три человека пострадали в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:22

2022-07-27T11:22

2022-07-27T11:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Кировском районе Донецка ранены три человека", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.В среду в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно сообщали об обстрелах Донецка, в том числе из РСЗО и крупнокалиберной артиллерии.

https://ria.ru/20220727/donetsk-1805260628.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика