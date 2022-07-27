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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/donetsk-1805265825.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО, шесть снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:20
2022-07-27T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО, шесть снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.18 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО; 10.19 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства ДНР, в 10.20 мск украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов калибром 155 миллиметров и по Донецку три снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805245335.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
11:20 27.07.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО и шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМальчик возле дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ Донецка
Мальчик возле дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мальчик возле дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО, шесть снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.18 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО; 10.19 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, по данным представительства ДНР, в 10.20 мск украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов калибром 155 миллиметров и по Донецку три снаряда калибром 152 миллиметра.
Донецк - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
10:04Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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