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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО, шесть снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:20
2022-07-27T11:20
2022-07-27T11:20
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО, шесть снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.18 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО; 10.19 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства ДНР, в 10.20 мск украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов калибром 155 миллиметров и по Донецку три снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805245335.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО и шесть снарядов