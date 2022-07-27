https://ria.ru/20220727/donetsk-1805265825.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО, шесть снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:20

2022-07-27T11:20

2022-07-27T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО, шесть снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.18 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО; 10.19 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства ДНР, в 10.20 мск украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов калибром 155 миллиметров и по Донецку три снаряда калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220727/obstrel-1805245335.html

донецк (днр)

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина