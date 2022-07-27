https://ria.ru/20220727/donetsk-1805241868.html
Украинские войска обстреляли Донецк из танка
Украинские войска обстреляли Донецк из танка - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из танка
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов из танка, обстрелам подверглись также Новобахмутовка и Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:48
2022-07-27T09:48
2022-07-27T09:48
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов из танка, обстрелам подверглись также Новобахмутовка и Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибром 120 мм; 09:10 – населенный пункт Марьинка - город Донецк: выпущено 15 снарядов из танка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, украинские войска выпустили также три снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Минеральное со стороны Авдеевки.
https://ria.ru/20220727/donbass-1805240137.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, авдеевка
Украинские войска обстреляли Донецк из танка
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов из танка