https://ria.ru/20220727/donetsk-1805241868.html

Украинские войска обстреляли Донецк из танка

Украинские войска обстреляли Донецк из танка - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из танка

Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов из танка, обстрелам подверглись также Новобахмутовка и Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:48

2022-07-27T09:48

2022-07-27T09:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

авдеевка

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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов из танка, обстрелам подверглись также Новобахмутовка и Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибром 120 мм; 09:10 – населенный пункт Марьинка - город Донецк: выпущено 15 снарядов из танка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, украинские войска выпустили также три снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Минеральное со стороны Авдеевки.

https://ria.ru/20220727/donbass-1805240137.html

донецк (днр)

украина

авдеевка

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, авдеевка