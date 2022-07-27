https://ria.ru/20220727/donbass-1805260498.html

В ДНР за 161 день эскалации погибли 265 мирных жителей

В ДНР за 161 день эскалации погибли 265 мирных жителей - РИА Новости, 27.07.2022

В ДНР за 161 день эскалации погибли 265 мирных жителей

В Донецкой Народной Республике за 161 день эскалации погибли 265 гражданских, 2743 пострадали, сообщает в среду представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:58

2022-07-27T10:58

2022-07-27T10:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 161 день эскалации погибли 265 гражданских, 2743 пострадали, сообщает в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 161 день эскалации погибли 265 гражданских лиц, в т.ч. 16 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО территории устанавливаются. На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 1238 гражданских лиц, в т.ч. 95 детей. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1505 гражданских лиц, в т.ч. 86 детей. Всего: 2743, в том числе детей - 181", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Кроме того, по данным ДНР, за 161 день эскалации украинские войска выпустили по территории республики 54 717 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 153 ракеты РСЗО "Ураган" и 9468 ракет РСЗО "Град", а также 4385 снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220727/donbass-1805237163.html

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика