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В ДНР за 161 день эскалации погибли 265 мирных жителей - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/donbass-1805260498.html
В ДНР за 161 день эскалации погибли 265 мирных жителей
В ДНР за 161 день эскалации погибли 265 мирных жителей - РИА Новости, 27.07.2022
В ДНР за 161 день эскалации погибли 265 мирных жителей
В Донецкой Народной Республике за 161 день эскалации погибли 265 гражданских, 2743 пострадали, сообщает в среду представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:58
2022-07-27T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 161 день эскалации погибли 265 гражданских, 2743 пострадали, сообщает в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 161 день эскалации погибли 265 гражданских лиц, в т.ч. 16 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО территории устанавливаются. На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 1238 гражданских лиц, в т.ч. 95 детей. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1505 гражданских лиц, в т.ч. 86 детей. Всего: 2743, в том числе детей - 181", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Кроме того, по данным ДНР, за 161 день эскалации украинские войска выпустили по территории республики 54 717 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 153 ракеты РСЗО "Ураган" и 9468 ракет РСЗО "Град", а также 4385 снарядов калибром 155 миллиметров.
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в мире, донецкая народная республика
10:58 27.07.2022
 
В ДНР за 161 день эскалации погибли 265 мирных жителей

В ДНР заявили, что за 161 день эскалации погибли 265 гражданских, 2743 пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ центра Донецка
Последствия обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 161 день эскалации погибли 265 гражданских, 2743 пострадали, сообщает в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 161 день эскалации погибли 265 гражданских лиц, в т.ч. 16 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО территории устанавливаются. На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 1238 гражданских лиц, в т.ч. 95 детей. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1505 гражданских лиц, в т.ч. 86 детей. Всего: 2743, в том числе детей - 181", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, по данным ДНР, за 161 день эскалации украинские войска выпустили по территории республики 54 717 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 153 ракеты РСЗО "Ураган" и 9468 ракет РСЗО "Град", а также 4385 снарядов калибром 155 миллиметров.
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