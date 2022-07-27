В ДНР за сутки уничтожили РСЗО "Град" и две американские гаубицы
В ДНР заявили, что уничтожили за сутки РСЗО "Град" и две американские гаубицы М777
© Народная милиция ДНРВоеннослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
© Народная милиция ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за минувшие сутки РСЗО "Град" и две американские гаубицы М777, подавлены две огневые точки украинских войск.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М777. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Гаубица M777 калибром 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems. Окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года - Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели 10 метров. От других гаубиц М777 отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.