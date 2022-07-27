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В ДНР за сутки уничтожили РСЗО "Град" и две американские гаубицы - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/donbass-1805256308.html
В ДНР за сутки уничтожили РСЗО "Град" и две американские гаубицы
В ДНР за сутки уничтожили РСЗО "Град" и две американские гаубицы - РИА Новости, 27.07.2022
В ДНР за сутки уничтожили РСЗО "Град" и две американские гаубицы
Народная милиция ДНР заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за минувшие сутки РСЗО "Град" и две американские гаубицы М777, подавлены РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:47
2022-07-27T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
авдеевка
bae systems
gps
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за минувшие сутки РСЗО "Град" и две американские гаубицы М777, подавлены две огневые точки украинских войск.Во вторник Народная милиция ДНР заявляла, что совместно с РФ уничтожила за сутки РСЗО "Ураган", два "Града" и более 20 украинских силовиков."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М777. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Гаубица M777 калибром 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems. Окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года - Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели 10 метров. От других гаубиц М777 отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.
https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804954308.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220718/seversk-1803244223.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, россия, авдеевка, bae systems, gps
10:47 27.07.2022
 
В ДНР за сутки уничтожили РСЗО "Град" и две американские гаубицы

В ДНР заявили, что уничтожили за сутки РСЗО "Град" и две американские гаубицы М777

© Народная милиция ДНРВоеннослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
© Народная милиция ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за минувшие сутки РСЗО "Град" и две американские гаубицы М777, подавлены две огневые точки украинских войск.
Во вторник Народная милиция ДНР заявляла, что совместно с РФ уничтожила за сутки РСЗО "Ураган", два "Града" и более 20 украинских силовиков.
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"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы М777. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Гаубица M777 калибром 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems. Окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года - Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели 10 метров. От других гаубиц М777 отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияАвдеевкаBAE SystemsGPS
 
 
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