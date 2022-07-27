https://ria.ru/20220727/donbass-1805251582.html

В Донецке к мемориалу погибшим детям несут цветы и игрушки

В Донецке к мемориалу погибшим детям несут цветы и игрушки - РИА Новости, 27.07.2022

В Донецке к мемориалу погибшим детям несут цветы и игрушки

Жители Донецка возлагают цветы и игрушки к мемориалу детям, погибшим в зоне конфликта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:25

2022-07-27T10:25

2022-07-27T16:23

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Жители Донецка возлагают цветы и игрушки к мемориалу детям, погибшим в зоне конфликта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.Глава ДНР Денис Пушилин ранее подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей - жертв войны в Донбассе. По данным аппарата омбудсмена ДНР, в ходе конфликта в регионе с 2014 года погибли 116 детей.К мемориалу в одном из парков Донецка местные жители и власти города несут цветы и игрушки.Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил после возложения, что виновные в гибели детей будут наказаны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220723/zakharova-1804561021.html

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донецкая народная республика

донбасс

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В Донецке и Москве вспоминают детей, погибших в Донбассе В Донецке сегодня День памяти детей - жертв войны в Донбассе, жители города несут цветы и игрушки к мемориалу детям, погибшим в зоне конфликта. В Москве акция памяти погибших в Донбассе детей прошла на площади ДНР у американского посольства. 2022-07-27T10:25 true PT0M39S

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Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс