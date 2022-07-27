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В Донецке к мемориалу погибшим детям несут цветы и игрушки - РИА Новости, 27.07.2022
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В Донецке к мемориалу погибшим детям несут цветы и игрушки
В Донецке к мемориалу погибшим детям несут цветы и игрушки - РИА Новости, 27.07.2022
В Донецке к мемориалу погибшим детям несут цветы и игрушки
Жители Донецка возлагают цветы и игрушки к мемориалу детям, погибшим в зоне конфликта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:25
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в мире
денис пушилин
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Жители Донецка возлагают цветы и игрушки к мемориалу детям, погибшим в зоне конфликта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.Глава ДНР Денис Пушилин ранее подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей - жертв войны в Донбассе. По данным аппарата омбудсмена ДНР, в ходе конфликта в регионе с 2014 года погибли 116 детей.К мемориалу в одном из парков Донецка местные жители и власти города несут цветы и игрушки.Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил после возложения, что виновные в гибели детей будут наказаны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220723/zakharova-1804561021.html
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В Донецке и Москве вспоминают детей, погибших в Донбассе
В Донецке сегодня День памяти детей - жертв войны в Донбассе, жители города несут цветы и игрушки к мемориалу детям, погибшим в зоне конфликта. В Москве акция памяти погибших в Донбассе детей прошла на площади ДНР у американского посольства.
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс
10:25 27.07.2022 (обновлено: 16:23 27.07.2022)
 
В Донецке к мемориалу погибшим детям несут цветы и игрушки

В Донецке в День памяти к мемориалу погибшим детям несут цветы и игрушки

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Жители Донецка возлагают цветы и игрушки к мемориалу детям, погибшим в зоне конфликта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей - жертв войны в Донбассе. По данным аппарата омбудсмена ДНР, в ходе конфликта в регионе с 2014 года погибли 116 детей.
К мемориалу в одном из парков Донецка местные жители и власти города несут цветы и игрушки.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил после возложения, что виновные в гибели детей будут наказаны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
23 июля, 21:11В мире
Захарова напомнила Гутерришу о причастности Киева к гибели детей Донбасса
 
В миреДенис ПушилинДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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