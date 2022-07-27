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Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку, Горловке и Яковлевке - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/donbass-1805240137.html
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку, Горловке и Яковлевке
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку, Горловке и Яковлевке - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку, Горловке и Яковлевке
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Яковлевку в Донецкой Народной Республике, выпустив 13 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:37
2022-07-27T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Яковлевку в Донецкой Народной Республике, выпустив 13 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08.45 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 08.51 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805237499.html
https://ria.ru/20220727/donbass-1805237163.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол, нато
09:37 27.07.2022
 
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку, Горловке и Яковлевке

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку, Горловке и Яковлевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Яковлевку в Донецкой Народной Республике, выпустив 13 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08.45 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 08.51 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
09:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую тяжелыми снарядами
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
09:19Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСтиролНАТО
 
 
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