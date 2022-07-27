Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку, Горловке и Яковлевке
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку, Горловке и Яковлевке
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Яковлевку в Донецкой Народной Республике, выпустив 13 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08.45 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 08.51 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.