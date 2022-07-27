https://ria.ru/20220727/donbass-1805240137.html

Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку, Горловке и Яковлевке

Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку, Горловке и Яковлевке - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку, Горловке и Яковлевке

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Яковлевку в Донецкой Народной Республике, выпустив 13 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:37

2022-07-27T09:37

2022-07-27T09:37

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_0:323:2954:1985_1920x0_80_0_0_1a8184e59ce379121494eda0ce676598.jpg

ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Яковлевку в Донецкой Народной Республике, выпустив 13 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08.45 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 08.51 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220727/obstrel-1805237499.html

https://ria.ru/20220727/donbass-1805237163.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол, нато