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Дома для жителей расселяемого аварийного жилья в Чаплыгине сдадут в декабре - РИА Новости, 27.07.2022
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Липецкая область
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Дома для жителей расселяемого аварийного жилья в Чаплыгине сдадут в декабре
Дома для жителей расселяемого аварийного жилья в Чаплыгине сдадут в декабре - РИА Новости, 27.07.2022
Дома для жителей расселяемого аварийного жилья в Чаплыгине сдадут в декабре
Дома для переселенцев из аварийного жилья в Чаплыгине Липецкой области сдадут почти на год раньше срока, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:37
2022-07-27T16:37
липецкая область
липецкая область
общество
жилье
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Дома для переселенцев из аварийного жилья в Чаплыгине Липецкой области сдадут почти на год раньше срока, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, подрядчик планирует закончить строительство не во второй половине 2023 года, как предполагалось ранее, а уже в конце этого года. Новое жилье в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" получат шестнадцать семей.Он отметил, что в этом и в следующем году власти Липецкой области расселят около 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья, получившего этот статус до 1 января 2017 года. В связи с этим, в регионе уже ведется строительство более 25 многоквартирных домов, что позволит Липецкой области завершить действующую программу по переселению граждан из аварийного жилфонда в 2023 году вместо планового 2025 года.
https://ria.ru/20220622/rasselenie-1797281212.html
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липецкая область, общество, жилье, игорь артамонов
16:37 27.07.2022
 

Дома для жителей расселяемого аварийного жилья в Чаплыгине сдадут в декабре

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие на стройке
Рабочие на стройке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Дома для переселенцев из аварийного жилья в Чаплыгине Липецкой области сдадут почти на год раньше срока, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, подрядчик планирует закончить строительство не во второй половине 2023 года, как предполагалось ранее, а уже в конце этого года. Новое жилье в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" получат шестнадцать семей.
"Переселение из аварийного жилья находится под нашим особым контролем. Эту программу регион выполняет с опережением. Будем стараться не сбавлять темпы, чтобы люди как можно скорее переехали в комфортные квартиры", – сказал Артамонов.
Он отметил, что в этом и в следующем году власти Липецкой области расселят около 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья, получившего этот статус до 1 января 2017 года. В связи с этим, в регионе уже ведется строительство более 25 многоквартирных домов, что позволит Липецкой области завершить действующую программу по переселению граждан из аварийного жилфонда в 2023 году вместо планового 2025 года.
Аварийный дом - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 13:43Липецкая область
Липецкие власти досрочно завершат программу расселения аварийного жилья
 
Липецкая областьЛипецкая областьОбществоЖильеИгорь Артамонов
 
 
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