https://ria.ru/20220727/doma-1805376503.html

Дома для жителей расселяемого аварийного жилья в Чаплыгине сдадут в декабре

Дома для жителей расселяемого аварийного жилья в Чаплыгине сдадут в декабре - РИА Новости, 27.07.2022

Дома для жителей расселяемого аварийного жилья в Чаплыгине сдадут в декабре

Дома для переселенцев из аварийного жилья в Чаплыгине Липецкой области сдадут почти на год раньше срока, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:37

2022-07-27T16:37

2022-07-27T16:37

липецкая область

липецкая область

общество

жилье

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Дома для переселенцев из аварийного жилья в Чаплыгине Липецкой области сдадут почти на год раньше срока, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, подрядчик планирует закончить строительство не во второй половине 2023 года, как предполагалось ранее, а уже в конце этого года. Новое жилье в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" получат шестнадцать семей.Он отметил, что в этом и в следующем году власти Липецкой области расселят около 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья, получившего этот статус до 1 января 2017 года. В связи с этим, в регионе уже ведется строительство более 25 многоквартирных домов, что позволит Липецкой области завершить действующую программу по переселению граждан из аварийного жилфонда в 2023 году вместо планового 2025 года.

https://ria.ru/20220622/rasselenie-1797281212.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, общество, жилье, игорь артамонов