https://ria.ru/20220727/dollar-1805213956.html
Эксперт рассказал, кого в ближайшее время разочарует доллар
Эксперт рассказал, кого в ближайшее время разочарует доллар - РИА Новости, 27.07.2022
Эксперт рассказал, кого в ближайшее время разочарует доллар
Те, кто весной в спешке покупал доллары и евро по 100 рублей, разочарованы: за прошедшее время рубль укрепился практически вдвое до рекордных уровней семилетней РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T01:16
2022-07-27T01:16
2022-07-27T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
евро
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Те, кто весной в спешке покупал доллары и евро по 100 рублей, разочарованы: за прошедшее время рубль укрепился практически вдвое до рекордных уровней семилетней давности. Теперь возвращение к весенним котировкам кажется малореальным, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.Он напомнил, что рубль укреплялся в силу множества причин, и в итоге это стало негативом для доходов бюджета и экспортеров. На этом фоне власти начали планомерное ослабление мер валютного контроля. “Однако этого оказалось недостаточно для возвращения курса рубля на более низкие экономически обоснованные уровни. Тем более импорт восстанавливается недостаточно быстро”, - напомнил Бабин.Это стало причиной подготовки нового бюджетного правила, подразумевающего возврат к покупке иностранной валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов, но уже не долларов и евро, а валют “дружественных” стран. Это должно ослабить рубль в среднесрочной перспективе - до конца года он может вернуться в рамки 70-80 за доллар и даже выше, если спрос на сырье упадет. На этом уровне он может оставаться достаточно долго, поэтому те, кто покупал доллар по 70 рублей, останутся при своих, подытожил эксперт.
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РИА Новости
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экономика, доллар, евро
Эксперт рассказал, кого в ближайшее время разочарует доллар
Эксперт Бабин назвал маловероятным возвращение курса доллара и евро к уровню в 100 рублей
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости.
Те, кто весной в спешке покупал доллары и евро по 100 рублей, разочарованы: за прошедшее время рубль укрепился практически вдвое до рекордных уровней семилетней давности. Теперь возвращение к весенним котировкам кажется малореальным, рассказал
агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.
Он напомнил, что рубль укреплялся в силу множества причин, и в итоге это стало негативом для доходов бюджета и экспортеров. На этом фоне власти начали планомерное ослабление мер валютного контроля. “Однако этого оказалось недостаточно для возвращения курса рубля на более низкие экономически обоснованные уровни. Тем более импорт восстанавливается недостаточно быстро”, - напомнил Бабин.
Это стало причиной подготовки нового бюджетного правила, подразумевающего возврат к покупке иностранной валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов, но уже не долларов и евро, а валют “дружественных” стран. Это должно ослабить рубль в среднесрочной перспективе - до конца года он может вернуться в рамки 70-80 за доллар и даже выше, если спрос на сырье упадет. На этом уровне он может оставаться достаточно долго, поэтому те, кто покупал доллар по 70 рублей, останутся при своих, подытожил эксперт.