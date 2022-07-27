https://ria.ru/20220727/dollar-1805213956.html

Эксперт рассказал, кого в ближайшее время разочарует доллар

Эксперт рассказал, кого в ближайшее время разочарует доллар - РИА Новости, 27.07.2022

Эксперт рассказал, кого в ближайшее время разочарует доллар

Те, кто весной в спешке покупал доллары и евро по 100 рублей, разочарованы: за прошедшее время рубль укрепился практически вдвое до рекордных уровней семилетней РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T01:16

2022-07-27T01:16

2022-07-27T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

евро

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Те, кто весной в спешке покупал доллары и евро по 100 рублей, разочарованы: за прошедшее время рубль укрепился практически вдвое до рекордных уровней семилетней давности. Теперь возвращение к весенним котировкам кажется малореальным, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.Он напомнил, что рубль укреплялся в силу множества причин, и в итоге это стало негативом для доходов бюджета и экспортеров. На этом фоне власти начали планомерное ослабление мер валютного контроля. “Однако этого оказалось недостаточно для возвращения курса рубля на более низкие экономически обоснованные уровни. Тем более импорт восстанавливается недостаточно быстро”, - напомнил Бабин.Это стало причиной подготовки нового бюджетного правила, подразумевающего возврат к покупке иностранной валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов, но уже не долларов и евро, а валют “дружественных” стран. Это должно ослабить рубль в среднесрочной перспективе - до конца года он может вернуться в рамки 70-80 за доллар и даже выше, если спрос на сырье упадет. На этом уровне он может оставаться достаточно долго, поэтому те, кто покупал доллар по 70 рублей, останутся при своих, подытожил эксперт.

https://ria.ru/20220726/kurs-1805166487.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, доллар, евро