Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, кого в ближайшее время разочарует доллар - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220727/dollar-1805213956.html
Эксперт рассказал, кого в ближайшее время разочарует доллар
Эксперт рассказал, кого в ближайшее время разочарует доллар - РИА Новости, 27.07.2022
Эксперт рассказал, кого в ближайшее время разочарует доллар
Те, кто весной в спешке покупал доллары и евро по 100 рублей, разочарованы: за прошедшее время рубль укрепился практически вдвое до рекордных уровней семилетней РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T01:16
2022-07-27T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_0:309:3053:2026_1920x0_80_0_0_836533a5b1dcc4b71ea7990974d16ea2.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Те, кто весной в спешке покупал доллары и евро по 100 рублей, разочарованы: за прошедшее время рубль укрепился практически вдвое до рекордных уровней семилетней давности. Теперь возвращение к весенним котировкам кажется малореальным, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.Он напомнил, что рубль укреплялся в силу множества причин, и в итоге это стало негативом для доходов бюджета и экспортеров. На этом фоне власти начали планомерное ослабление мер валютного контроля. “Однако этого оказалось недостаточно для возвращения курса рубля на более низкие экономически обоснованные уровни. Тем более импорт восстанавливается недостаточно быстро”, - напомнил Бабин.Это стало причиной подготовки нового бюджетного правила, подразумевающего возврат к покупке иностранной валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов, но уже не долларов и евро, а валют “дружественных” стран. Это должно ослабить рубль в среднесрочной перспективе - до конца года он может вернуться в рамки 70-80 за доллар и даже выше, если спрос на сырье упадет. На этом уровне он может оставаться достаточно долго, поэтому те, кто покупал доллар по 70 рублей, останутся при своих, подытожил эксперт.
https://ria.ru/20220726/kurs-1805166487.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_1e80d7facf74599f5a09d3d9f18c2db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, доллар, евро
01:16 27.07.2022
 
Эксперт рассказал, кого в ближайшее время разочарует доллар

Эксперт Бабин назвал маловероятным возвращение курса доллара и евро к уровню в 100 рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Те, кто весной в спешке покупал доллары и евро по 100 рублей, разочарованы: за прошедшее время рубль укрепился практически вдвое до рекордных уровней семилетней давности. Теперь возвращение к весенним котировкам кажется малореальным, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.
Он напомнил, что рубль укреплялся в силу множества причин, и в итоге это стало негативом для доходов бюджета и экспортеров. На этом фоне власти начали планомерное ослабление мер валютного контроля. “Однако этого оказалось недостаточно для возвращения курса рубля на более низкие экономически обоснованные уровни. Тем более импорт восстанавливается недостаточно быстро”, - напомнил Бабин.
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 18:50Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара поднялся выше 61 рубля
Это стало причиной подготовки нового бюджетного правила, подразумевающего возврат к покупке иностранной валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов, но уже не долларов и евро, а валют “дружественных” стран. Это должно ослабить рубль в среднесрочной перспективе - до конца года он может вернуться в рамки 70-80 за доллар и даже выше, если спрос на сырье упадет. На этом уровне он может оставаться достаточно долго, поэтому те, кто покупал доллар по 70 рублей, останутся при своих, подытожил эксперт.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДолларевро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала