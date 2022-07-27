https://ria.ru/20220727/diplomatiya-1805309951.html

Лавров и глава МИД Эфиопии высадили деревья в Аддис-Абебе

Лавров и глава МИД Эфиопии высадили деревья в Аддис-Абебе - РИА Новости, 27.07.2022

Лавров и глава МИД Эфиопии высадили деревья в Аддис-Абебе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Аддис-Абебу принял участие в церемонии высадки деревьев сасса, напоминающих можжевельник, на территории российского... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:22

2022-07-27T13:22

2022-07-27T13:50

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АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Аддис-Абебу принял участие в церемонии высадки деревьев сасса, напоминающих можжевельник, на территории российского посольства, передает корреспондент РИА Новости."Будем делать джин", - пошутил Лавров, посадив дерево.Рядом с деревьями установили табличку, свидетельствующую о том, что их посадили министры иностранных дел РФ и глава МИД Эфиопии Демеке Меконнен. Отмечается, что высадка деревьев послужит озеленению столицы Эфиопии. Территория российского посольства в Эфиопии является второй по площади в мире среди российских дипмиссий. Особняк цилиндрической формы в стиле конструктивизма был построен для посольства СССР в 1980-е годы, внутри расположен концертный зал, а вокруг разбит тропический сад.Ранее Лаврова приняла президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, также прошли двусторонние переговоры с главой МИД страны, в ходе которых министра угостили эфиопским кофе, сваренным по традиционному обычаю.Далее ожидается выступление Лаврова перед дипломатами других государств. Послушать министра прибыли, в частности, представители дипмиссий Ирана, Ливии, КНДР.

https://ria.ru/20220727/diplomatiya-1805306060.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220727/foto-1805232050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эфиопия, россия, ссср