13:22 27.07.2022 (обновлено: 13:50 27.07.2022)
Лавров и глава МИД Эфиопии высадили деревья в Аддис-Абебе
Лавров и глава МИД Эфиопии высадили деревья на территории посольства России в Аддис-Абебе
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен на встрече в Аддис-Абабе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен на встрече в Аддис-Абабе
АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Аддис-Абебу принял участие в церемонии высадки деревьев сасса, напоминающих можжевельник, на территории российского посольства, передает корреспондент РИА Новости.
"Будем делать джин", - пошутил Лавров, посадив дерево.
Рядом с деревьями установили табличку, свидетельствующую о том, что их посадили министры иностранных дел РФ и глава МИД Эфиопии Демеке Меконнен. Отмечается, что высадка деревьев послужит озеленению столицы Эфиопии. Территория российского посольства в Эфиопии является второй по площади в мире среди российских дипмиссий. Особняк цилиндрической формы в стиле конструктивизма был построен для посольства СССР в 1980-е годы, внутри расположен концертный зал, а вокруг разбит тропический сад.
Ранее Лаврова приняла президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, также прошли двусторонние переговоры с главой МИД страны, в ходе которых министра угостили эфиопским кофе, сваренным по традиционному обычаю.