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Лавров и глава МИД Эфиопии высадили деревья в Аддис-Абебе - РИА Новости, 27.07.2022
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Лавров и глава МИД Эфиопии высадили деревья в Аддис-Абебе
Лавров и глава МИД Эфиопии высадили деревья в Аддис-Абебе - РИА Новости, 27.07.2022
Лавров и глава МИД Эфиопии высадили деревья в Аддис-Абебе
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Аддис-Абебу принял участие в церемонии высадки деревьев сасса, напоминающих можжевельник, на территории российского... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:22
2022-07-27T13:50
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АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Аддис-Абебу принял участие в церемонии высадки деревьев сасса, напоминающих можжевельник, на территории российского посольства, передает корреспондент РИА Новости."Будем делать джин", - пошутил Лавров, посадив дерево.Рядом с деревьями установили табличку, свидетельствующую о том, что их посадили министры иностранных дел РФ и глава МИД Эфиопии Демеке Меконнен. Отмечается, что высадка деревьев послужит озеленению столицы Эфиопии. Территория российского посольства в Эфиопии является второй по площади в мире среди российских дипмиссий. Особняк цилиндрической формы в стиле конструктивизма был построен для посольства СССР в 1980-е годы, внутри расположен концертный зал, а вокруг разбит тропический сад.Ранее Лаврова приняла президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, также прошли двусторонние переговоры с главой МИД страны, в ходе которых министра угостили эфиопским кофе, сваренным по традиционному обычаю.Далее ожидается выступление Лаврова перед дипломатами других государств. Послушать министра прибыли, в частности, представители дипмиссий Ирана, Ливии, КНДР.
https://ria.ru/20220727/diplomatiya-1805306060.html
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в мире, эфиопия, россия, ссср
13:22 27.07.2022 (обновлено: 13:50 27.07.2022)
 
Лавров и глава МИД Эфиопии высадили деревья в Аддис-Абебе

Лавров и глава МИД Эфиопии высадили деревья на территории посольства России в Аддис-Абебе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен на встрече в Аддис-Абабе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен на встрече в Аддис-Абабе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен на встрече в Аддис-Абабе
Читать ria.ru в
АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Аддис-Абебу принял участие в церемонии высадки деревьев сасса, напоминающих можжевельник, на территории российского посольства, передает корреспондент РИА Новости.
"Будем делать джин", - пошутил Лавров, посадив дерево.
Министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Аддис-Абабе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
13:08
Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию
Рядом с деревьями установили табличку, свидетельствующую о том, что их посадили министры иностранных дел РФ и глава МИД Эфиопии Демеке Меконнен. Отмечается, что высадка деревьев послужит озеленению столицы Эфиопии. Территория российского посольства в Эфиопии является второй по площади в мире среди российских дипмиссий. Особняк цилиндрической формы в стиле конструктивизма был построен для посольства СССР в 1980-е годы, внутри расположен концертный зал, а вокруг разбит тропический сад.
Ранее Лаврова приняла президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, также прошли двусторонние переговоры с главой МИД страны, в ходе которых министра угостили эфиопским кофе, сваренным по традиционному обычаю.
Далее ожидается выступление Лаврова перед дипломатами других государств. Послушать министра прибыли, в частности, представители дипмиссий Ирана, Ливии, КНДР.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
08:43Сказано в эфире
В Уганде высмеяли попытки США запретить фото с Лавровым, заявила Захарова
 
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