https://ria.ru/20220727/diplomatiya-1805306060.html

Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию

Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию - РИА Новости, 27.07.2022

Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил своего эфиопского коллегу Демеке Меконнена посетить Россию. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:08

2022-07-27T13:08

2022-07-27T13:08

россия

эфиопия

аддис-абеба

в мире

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АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил своего эфиопского коллегу Демеке Меконнена посетить Россию."В заключение наших переговоров я пригласил своего коллегу посетить Российскую Федерацию в удобное для него время", - сказал Лавров по итогам переговоров в Аддис-Абебе.Он напомнил, что предыдущий визит главы МИД Эфиопии в Россию состоялся в 2021 году. При этом Лавров подчеркнул, что между РФ и Эфиопией налажен регулярный политический диалог.

https://ria.ru/20220727/efiopiya-1805281618.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, эфиопия, аддис-абеба, в мире