Рейтинг@Mail.ru
Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/diplomatiya-1805306060.html
Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию
Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию - РИА Новости, 27.07.2022
Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил своего эфиопского коллегу Демеке Меконнена посетить Россию. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:08
2022-07-27T13:08
россия
эфиопия
аддис-абеба
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805303505_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_276d290c5eb25dc66472eaa17d925755.jpg
АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил своего эфиопского коллегу Демеке Меконнена посетить Россию."В заключение наших переговоров я пригласил своего коллегу посетить Российскую Федерацию в удобное для него время", - сказал Лавров по итогам переговоров в Аддис-Абебе.Он напомнил, что предыдущий визит главы МИД Эфиопии в Россию состоялся в 2021 году. При этом Лавров подчеркнул, что между РФ и Эфиопией налажен регулярный политический диалог.
https://ria.ru/20220727/efiopiya-1805281618.html
россия
эфиопия
аддис-абеба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805303505_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5493fceb78379d81a3802fd4eb9d56b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эфиопия, аддис-абеба, в мире
13:08 27.07.2022
 
Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию

Глава МИД Лавров пригласил своего эфиопского коллегу Демеке Меконнена посетить Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Аддис-Абабе
Министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Аддис-Абабе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Аддис-Абабе
Читать ria.ru в
АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил своего эфиопского коллегу Демеке Меконнена посетить Россию.
"В заключение наших переговоров я пригласил своего коллегу посетить Российскую Федерацию в удобное для него время", - сказал Лавров по итогам переговоров в Аддис-Абебе.
Он напомнил, что предыдущий визит главы МИД Эфиопии в Россию состоялся в 2021 году. При этом Лавров подчеркнул, что между РФ и Эфиопией налажен регулярный политический диалог.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
12:06
Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС, заявил Лавров
 
РоссияЭфиопияАддис-АбебаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала