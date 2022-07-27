https://ria.ru/20220727/diplomatiya-1805306060.html
Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию
Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию - РИА Новости, 27.07.2022
Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил своего эфиопского коллегу Демеке Меконнена посетить Россию. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:08
2022-07-27T13:08
2022-07-27T13:08
россия
эфиопия
аддис-абеба
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805303505_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_276d290c5eb25dc66472eaa17d925755.jpg
АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил своего эфиопского коллегу Демеке Меконнена посетить Россию."В заключение наших переговоров я пригласил своего коллегу посетить Российскую Федерацию в удобное для него время", - сказал Лавров по итогам переговоров в Аддис-Абебе.Он напомнил, что предыдущий визит главы МИД Эфиопии в Россию состоялся в 2021 году. При этом Лавров подчеркнул, что между РФ и Эфиопией налажен регулярный политический диалог.
https://ria.ru/20220727/efiopiya-1805281618.html
россия
эфиопия
аддис-абеба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805303505_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5493fceb78379d81a3802fd4eb9d56b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эфиопия, аддис-абеба, в мире
Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию
Глава МИД Лавров пригласил своего эфиопского коллегу Демеке Меконнена посетить Россию