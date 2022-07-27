https://ria.ru/20220727/diplomatiya-1805261935.html

Чавушоглу заявил, что некоторые страны препятствовали продуктовой сделке

Чавушоглу заявил, что некоторые страны препятствовали продуктовой сделке - РИА Новости, 27.07.2022

Чавушоглу заявил, что некоторые страны препятствовали продуктовой сделке

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о наличии стран, которые препятствовали подписанию продуктовой сделки. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:04

2022-07-27T11:04

2022-07-27T11:48

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АНКАРА, 27 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о наличии стран, которые препятствовали подписанию продуктовой сделки.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Такие страны были, которые считали, что подписание соглашения не должно быть, поскольку конфликт должен продолжиться, чтобы ослабить Россию", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу tv100.По его словам, до подписания документа турецкой стороной была проведена сложная работа, все беспокойства сторон были обсуждены."Дорога к экспорту российской сельхозпродукции будет открыта, согласно стамбульскому соглашению. Конечно же, мы обеспокоены ударами по одесскому порту, но работа не остановлена. Если механизм сорвется, это будет большой проблемой", - сказал глава МИД Турции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/zerno-1805164149.html

https://ria.ru/20220726/sdelka-1805160649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, стамбул, оон, в мире