https://ria.ru/20220727/diplomatiya-1805261935.html
Чавушоглу заявил, что некоторые страны препятствовали продуктовой сделке
Чавушоглу заявил, что некоторые страны препятствовали продуктовой сделке - РИА Новости, 27.07.2022
Чавушоглу заявил, что некоторые страны препятствовали продуктовой сделке
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о наличии стран, которые препятствовали подписанию продуктовой сделки. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:04
2022-07-27T11:04
2022-07-27T11:48
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АНКАРА, 27 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о наличии стран, которые препятствовали подписанию продуктовой сделки.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Такие страны были, которые считали, что подписание соглашения не должно быть, поскольку конфликт должен продолжиться, чтобы ослабить Россию", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу tv100.По его словам, до подписания документа турецкой стороной была проведена сложная работа, все беспокойства сторон были обсуждены."Дорога к экспорту российской сельхозпродукции будет открыта, согласно стамбульскому соглашению. Конечно же, мы обеспокоены ударами по одесскому порту, но работа не остановлена. Если механизм сорвется, это будет большой проблемой", - сказал глава МИД Турции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220726/zerno-1805164149.html
https://ria.ru/20220726/sdelka-1805160649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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турция, россия, стамбул, оон, в мире
11:04 27.07.2022 (обновлено: 11:48 27.07.2022)
Чавушоглу заявил, что некоторые страны препятствовали продуктовой сделке
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что некоторые страны препятствовали продуктовой сделке