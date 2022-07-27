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США помогут Молдавии в развитии демократии - РИА Новости, 27.07.2022
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США помогут Молдавии в развитии демократии
США помогут Молдавии в развитии демократии - РИА Новости, 27.07.2022
США помогут Молдавии в развитии демократии
Молдавия получит от правительства США дополнительное финансирование в размере 16,7 миллиона долларов для развития демократических процессов, и более 40... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:13
2022-07-27T14:13
молдавия
сша
агентство по международному развитию сша
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КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. Молдавия получит от правительства США дополнительное финансирование в размере 16,7 миллиона долларов для развития демократических процессов, и более 40 миллионов долларов для обеспечения устойчивого экономического роста, заявили журналистам в парламенте республики.В среду в парламенте члены комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили "Соглашения о помощи в отношении цели европейской интеграции между правительством Молдавии и правительством США", которое было подписано еще в 2016 году."Грант в размере 16,7 миллиона долларов - это дополнение к уже полученной помощи в 113 миллионов долларов. Он будет направлен на снижение уязвимости демократических институтов и процессов.А еще 46,3 миллиона долларов правительство США выделяет для обеспечения устойчивого роста экономики нашей страны. Помощь будет предоставлена республике через Агентство США по международному развитию (USAID)", - заявили в пресс-службе парламента Молдавии.Молдавия столкнулась весной с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Тариф на газ для бытовых потребителей поднялся с прошлой осени в 5,6 раза - с 0,22 цента до 1,24 доллара и стал неподъемным для большей части населения. На фоне социального и экономического кризиса в стране более двух месяцев проходят протесты. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
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молдавия, сша, агентство по международному развитию сша
14:13 27.07.2022
 
США помогут Молдавии в развитии демократии

Молдавия получит от США почти 60 миллионов долларов на развитие демократии и экономики

© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. Молдавия получит от правительства США дополнительное финансирование в размере 16,7 миллиона долларов для развития демократических процессов, и более 40 миллионов долларов для обеспечения устойчивого экономического роста, заявили журналистам в парламенте республики.
В среду в парламенте члены комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили "Соглашения о помощи в отношении цели европейской интеграции между правительством Молдавии и правительством США", которое было подписано еще в 2016 году.
"Грант в размере 16,7 миллиона долларов - это дополнение к уже полученной помощи в 113 миллионов долларов. Он будет направлен на снижение уязвимости демократических институтов и процессов.
А еще 46,3 миллиона долларов правительство США выделяет для обеспечения устойчивого роста экономики нашей страны. Помощь будет предоставлена республике через Агентство США по международному развитию (USAID)", - заявили в пресс-службе парламента Молдавии.
Молдавия столкнулась весной с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Тариф на газ для бытовых потребителей поднялся с прошлой осени в 5,6 раза - с 0,22 цента до 1,24 доллара и стал неподъемным для большей части населения. На фоне социального и экономического кризиса в стране более двух месяцев проходят протесты. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
13:02
Диалог с Россией поможет решить энергокризис в Молдавии, заявил Додон
 
МолдавияСШААгентство по международному развитию США
 
 
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