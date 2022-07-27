https://ria.ru/20220727/demokratiya-1805328461.html
США помогут Молдавии в развитии демократии
США помогут Молдавии в развитии демократии - РИА Новости, 27.07.2022
США помогут Молдавии в развитии демократии
Молдавия получит от правительства США дополнительное финансирование в размере 16,7 миллиона долларов для развития демократических процессов, и более 40... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:13
2022-07-27T14:13
2022-07-27T14:13
молдавия
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агентство по международному развитию сша
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КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. Молдавия получит от правительства США дополнительное финансирование в размере 16,7 миллиона долларов для развития демократических процессов, и более 40 миллионов долларов для обеспечения устойчивого экономического роста, заявили журналистам в парламенте республики.В среду в парламенте члены комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили "Соглашения о помощи в отношении цели европейской интеграции между правительством Молдавии и правительством США", которое было подписано еще в 2016 году."Грант в размере 16,7 миллиона долларов - это дополнение к уже полученной помощи в 113 миллионов долларов. Он будет направлен на снижение уязвимости демократических институтов и процессов.А еще 46,3 миллиона долларов правительство США выделяет для обеспечения устойчивого роста экономики нашей страны. Помощь будет предоставлена республике через Агентство США по международному развитию (USAID)", - заявили в пресс-службе парламента Молдавии.Молдавия столкнулась весной с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Тариф на газ для бытовых потребителей поднялся с прошлой осени в 5,6 раза - с 0,22 цента до 1,24 доллара и стал неподъемным для большей части населения. На фоне социального и экономического кризиса в стране более двух месяцев проходят протесты. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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молдавия, сша, агентство по международному развитию сша
США помогут Молдавии в развитии демократии
Молдавия получит от США почти 60 миллионов долларов на развитие демократии и экономики
КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. Молдавия получит от правительства США дополнительное финансирование в размере 16,7 миллиона долларов для развития демократических процессов, и более 40 миллионов долларов для обеспечения устойчивого экономического роста, заявили журналистам в парламенте республики.
В среду в парламенте члены комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили "Соглашения о помощи в отношении цели европейской интеграции между правительством Молдавии
и правительством США", которое было подписано еще в 2016 году.
"Грант в размере 16,7 миллиона долларов - это дополнение к уже полученной помощи в 113 миллионов долларов. Он будет направлен на снижение уязвимости демократических институтов и процессов.
А еще 46,3 миллиона долларов правительство США
выделяет для обеспечения устойчивого роста экономики нашей страны. Помощь будет предоставлена республике через Агентство США по международному развитию (USAID
)", - заявили в пресс-службе парламента Молдавии.
Молдавия столкнулась весной с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Тариф на газ для бытовых потребителей поднялся с прошлой осени в 5,6 раза - с 0,22 цента до 1,24 доллара и стал неподъемным для большей части населения. На фоне социального и экономического кризиса в стране более двух месяцев проходят протесты. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.