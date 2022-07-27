https://ria.ru/20220727/blogersha-1805358802.html

Популярная российская блогерша погибла при падении крана

Популярная российская блогерша погибла при падении крана - РИА Новости, 27.07.2022

Популярная российская блогерша погибла при падении крана

В Тюмени при падении козлового крана погибла популярная TikTok-блогерша Эльвира, пишут "Известия". РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:48

2022-07-27T15:48

2022-07-27T16:07

происшествия

тюмень

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Тюмени при падении козлового крана погибла популярная TikTok-блогерша Эльвира, пишут "Известия".Сильный ветер раскачал кабину при погрузке, она рухнула с высоты 12 метров.Следователи открыли уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".Блогерша прославилась, выкладывая в TikTok ролики о работе крановщицей. Женщине было 32 года, у нее остались двое детей.

https://realty.ria.ru/20220719/cheboksary-1803459645.html

тюмень

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, тюмень