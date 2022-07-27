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Популярная российская блогерша погибла при падении крана
Популярная российская блогерша погибла при падении крана - РИА Новости, 27.07.2022
Популярная российская блогерша погибла при падении крана
В Тюмени при падении козлового крана погибла популярная TikTok-блогерша Эльвира, пишут "Известия". РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:48
2022-07-27T15:48
2022-07-27T16:07
происшествия
тюмень
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Тюмени при падении козлового крана погибла популярная TikTok-блогерша Эльвира, пишут "Известия".Сильный ветер раскачал кабину при погрузке, она рухнула с высоты 12 метров.Следователи открыли уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".Блогерша прославилась, выкладывая в TikTok ролики о работе крановщицей. Женщине было 32 года, у нее остались двое детей.
https://realty.ria.ru/20220719/cheboksary-1803459645.html
тюмень
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тюмень
15:48 27.07.2022 (обновлено: 16:07 27.07.2022)
Популярная российская блогерша погибла при падении крана
TikTok-блогерша из Тюмени погибла при падении строительного крана