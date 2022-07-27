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Популярная российская блогерша погибла при падении крана - РИА Новости, 27.07.2022
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Популярная российская блогерша погибла при падении крана
Популярная российская блогерша погибла при падении крана - РИА Новости, 27.07.2022
Популярная российская блогерша погибла при падении крана
В Тюмени при падении козлового крана погибла популярная TikTok-блогерша Эльвира, пишут "Известия". РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:48
2022-07-27T16:07
происшествия
тюмень
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Тюмени при падении козлового крана погибла популярная TikTok-блогерша Эльвира, пишут "Известия".Сильный ветер раскачал кабину при погрузке, она рухнула с высоты 12 метров.Следователи открыли уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".Блогерша прославилась, выкладывая в TikTok ролики о работе крановщицей. Женщине было 32 года, у нее остались двое детей.
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происшествия, тюмень
15:48 27.07.2022 (обновлено: 16:07 27.07.2022)
 
Популярная российская блогерша погибла при падении крана

TikTok-блогерша из Тюмени погибла при падении строительного крана

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Тюмени при падении козлового крана погибла популярная TikTok-блогерша Эльвира, пишут "Известия".
Сильный ветер раскачал кабину при погрузке, она рухнула с высоты 12 метров.
Следователи открыли уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Блогерша прославилась, выкладывая в TikTok ролики о работе крановщицей. Женщине было 32 года, у нее остались двое детей.
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