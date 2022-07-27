https://ria.ru/20220727/bayden-1805456206.html

Блинкен: Байден участвует в освобождении американских заключенных в России

Блинкен: Байден участвует в освобождении американских заключенных в России - РИА Новости, 27.07.2022

Блинкен: Байден участвует в освобождении американских заключенных в России

Президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет, сказал госсекретарь... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T22:26

2022-07-27T22:26

2022-07-27T22:26

в мире

бриттни грайнер

пол уилан

виктор бут

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джо байден

энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет, сказал госсекретарь Энтони Блинкен.Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, но отказался раскрыть его содержание.Телеканал CNN утверждает, что Белый дом предлагает отпустить в обмен на Грайнер и Уилана российского предпринимателя Виктора Бута.

https://ria.ru/20220714/obmen-1802404201.html

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в мире, бриттни грайнер, пол уилан, виктор бут, сша, джо байден, энтони блинкен, россия