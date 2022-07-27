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Блинкен: Байден участвует в освобождении американских заключенных в России - РИА Новости, 27.07.2022
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Блинкен: Байден участвует в освобождении американских заключенных в России
Блинкен: Байден участвует в освобождении американских заключенных в России - РИА Новости, 27.07.2022
Блинкен: Байден участвует в освобождении американских заключенных в России
Президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет, сказал госсекретарь... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:26
2022-07-27T22:26
в мире
бриттни грайнер
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сша
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет, сказал госсекретарь Энтони Блинкен.Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, но отказался раскрыть его содержание.Телеканал CNN утверждает, что Белый дом предлагает отпустить в обмен на Грайнер и Уилана российского предпринимателя Виктора Бута.
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в мире, бриттни грайнер, пол уилан, виктор бут, сша, джо байден, энтони блинкен, россия
22:26 27.07.2022
 
Блинкен: Байден участвует в освобождении американских заключенных в России

Блинкен заявил об участии Байдена в решении проблемы американских заключенных в России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет, сказал госсекретарь Энтони Блинкен.
"Что касается президента, то он, конечно, был не только напрямую вовлечен (в процесс), но и подписывает любые предложения, которые мы делаем", - заявил он на пресс-конференции.
Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, но отказался раскрыть его содержание.
Телеканал CNN утверждает, что Белый дом предлагает отпустить в обмен на Грайнер и Уилана российского предпринимателя Виктора Бута.
Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер в Химкинском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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В миреБриттни ГрайнерПол УиланВиктор БутСШАДжо БайденЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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