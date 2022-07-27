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Блинкен: Байден участвует в освобождении американских заключенных в России
Блинкен: Байден участвует в освобождении американских заключенных в России - РИА Новости, 27.07.2022
Блинкен: Байден участвует в освобождении американских заключенных в России
Президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет, сказал госсекретарь... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:26
2022-07-27T22:26
2022-07-27T22:26
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бриттни грайнер
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден лично участвует в решении проблемы американских заключенных в России и визирует любые предложения на этот счет, сказал госсекретарь Энтони Блинкен.Блинкен подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, но отказался раскрыть его содержание.Телеканал CNN утверждает, что Белый дом предлагает отпустить в обмен на Грайнер и Уилана российского предпринимателя Виктора Бута.
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в мире, бриттни грайнер, пол уилан, виктор бут, сша, джо байден, энтони блинкен, россия
Блинкен: Байден участвует в освобождении американских заключенных в России
Блинкен заявил об участии Байдена в решении проблемы американских заключенных в России