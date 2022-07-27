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СМИ: адвокат жены Брина прокомментировал слухи о ее романе с Илоном Маском - РИА Новости, 27.07.2022
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СМИ: адвокат жены Брина прокомментировал слухи о ее романе с Илоном Маском
СМИ: адвокат жены Брина прокомментировал слухи о ее романе с Илоном Маском - РИА Новости, 27.07.2022
СМИ: адвокат жены Брина прокомментировал слухи о ее романе с Илоном Маском
Адвокат Николь Шэнахан, жены соостнователя Google Сергея Брина, назвал слухи о романе его клиентки с гендиректором SpaceX и Tesla Илоном Маском клеветой, пишет... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T05:01
2022-07-27T05:01
в мире
сша
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Адвокат Николь Шэнахан, жены соостнователя Google Сергея Брина, назвал слухи о романе его клиентки с гендиректором SpaceX и Tesla Илоном Маском клеветой, пишет газета Daily Mail.Газета Wall Street Journal в воскресенье со ссылкой на источники сообщила, что Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, подал на развод с Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с богатейшим человеком мира Маском. По данным газеты, это "положило конец долгой дружбе миллиардеров".Маск назвал сообщения о конце его дружбы с Брином и романе с Шэнахан "полным бредом". Он отметил, что они с Брином друзья и в воскресенье были вместе на вечеринке.
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в мире, сша
05:01 27.07.2022
 
СМИ: адвокат жены Брина прокомментировал слухи о ее романе с Илоном Маском

Daily Mail: адвокат жены сооснователя Google назвал слухи о ее романе с Маском клеветой

© AP Photo / Paul SakumaСооснователь Google Сергей Брин
Сооснователь Google Сергей Брин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Paul Sakuma
Сооснователь Google Сергей Брин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Адвокат Николь Шэнахан, жены соостнователя Google Сергея Брина, назвал слухи о романе его клиентки с гендиректором SpaceX и Tesla Илоном Маском клеветой, пишет газета Daily Mail.
"Не стоит заблуждаться, любое предположение, что у Николь был роман с Илоном Маском, является не только откровенной ложью, но и клеветой", - приводит издание слова адвоката Брайана Фридмана.
Газета Wall Street Journal в воскресенье со ссылкой на источники сообщила, что Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, подал на развод с Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с богатейшим человеком мира Маском. По данным газеты, это "положило конец долгой дружбе миллиардеров".
Маск назвал сообщения о конце его дружбы с Брином и романе с Шэнахан "полным бредом". Он отметил, что они с Брином друзья и в воскресенье были вместе на вечеринке.
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