https://ria.ru/20220727/advokat-1805221691.html

СМИ: адвокат жены Брина прокомментировал слухи о ее романе с Илоном Маском

СМИ: адвокат жены Брина прокомментировал слухи о ее романе с Илоном Маском - РИА Новости, 27.07.2022

СМИ: адвокат жены Брина прокомментировал слухи о ее романе с Илоном Маском

Адвокат Николь Шэнахан, жены соостнователя Google Сергея Брина, назвал слухи о романе его клиентки с гендиректором SpaceX и Tesla Илоном Маском клеветой, пишет... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T05:01

2022-07-27T05:01

2022-07-27T05:01

в мире

сша

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Адвокат Николь Шэнахан, жены соостнователя Google Сергея Брина, назвал слухи о романе его клиентки с гендиректором SpaceX и Tesla Илоном Маском клеветой, пишет газета Daily Mail.Газета Wall Street Journal в воскресенье со ссылкой на источники сообщила, что Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, подал на развод с Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с богатейшим человеком мира Маском. По данным газеты, это "положило конец долгой дружбе миллиардеров".Маск назвал сообщения о конце его дружбы с Брином и романе с Шэнахан "полным бредом". Он отметил, что они с Брином друзья и в воскресенье были вместе на вечеринке.

https://ria.ru/20220624/mask-1797719773.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша