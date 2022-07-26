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Павильон для ластоногих с морской водой открылся в Московском зоопарке

Павильон для ластоногих с морской водой открылся в Московском зоопарке - РИА Новости, 26.07.2022

Павильон для ластоногих с морской водой открылся в Московском зоопарке

Ряд новых объектов, в том числе павильон для ластоногих, открыли в столичном зоопарке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:44

2022-07-26T17:44

2022-07-26T17:44

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ряд новых объектов, в том числе павильон для ластоногих, открыли в столичном зоопарке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Московский зоопарк — одно из самых любимых мест для москвичей и гостей столицы - продолжает развиваться. Этап за этапом мы его реновируем. Сегодня новый этап развития зоопарка — построено несколько замечательных объектов", — сказал Собянин.Он пояснил, что завершено строительство дополнительной входной группы со стороны станции метро "Баррикадная", нового путепровода между старой и новой частями зоопарка, а также павильона для ластоногих — тюленей и моржей. Павильон представляет собой открытые бассейны с морской водой глубиной от трех до восьми метров. Наблюдать за животными можно будет как сверху, так и изнутри павильона, который установлен внутри бассейнов. Температура воды в бассейнах регулируется, там созданы искусственные волны. Павильон также является центром реабилитации ластоногих.Собянин выразил надежду, что благодаря новым объектам Московский зоопарк побьет "допандемийный" рекорд посещаемости. В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что комплексная реконструкция павильона началась в январе 2020 года. В ее результате площадь этого пространства выросла более чем втрое - до 6 тысяч квадратных метров. Павильон рассчитан на содержание 36 животных. Сейчас там живут морской заяц, моржи, сивучи, морские котики.

https://ria.ru/20220608/okean-1793802921.html

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Лана Баева

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