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Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 26.07.2022
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Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 26.07.2022
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:02
2022-07-26T12:02
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Сообщается, что бригады энергетиков находятся на усиленном дежурстве. подготовлено необходимое количество аварийных источников электроснабжения, повышен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики, увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи.В комплексе городского хозяйства отметили, что по прогнозам синоптиков, сильная жара сохранится в ближайшие несколько дней, и порекомендовали горожанам избегать длительного пребывания на солнце.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, россия, погода
12:02 26.07.2022
 
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Сообщается, что бригады энергетиков находятся на усиленном дежурстве. подготовлено необходимое количество аварийных источников электроснабжения, повышен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики, увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи.
В комплексе городского хозяйства отметили, что по прогнозам синоптиков, сильная жара сохранится в ближайшие несколько дней, и порекомендовали горожанам избегать длительного пребывания на солнце.
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