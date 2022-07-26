https://ria.ru/20220726/zerno-1804936171.html
Первое судно с зерном могут отправить через Черное море в ближайшие недели
Первое судно с зерном могут отправить через Черное море в ближайшие недели - РИА Новости, 26.07.2022
Первое судно с зерном могут отправить через Черное море в ближайшие недели
Отправка первого судна с зерном в Черном море возможна в ближайшие недели, все зависит от готовности Москвы и Киева, заявил официальный представитель президента РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:16
2022-07-26T09:16
2022-07-26T13:58
черное море
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турция
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АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Отправка первого судна с зерном в Черном море возможна в ближайшие недели, все зависит от готовности Москвы и Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Как только мы настроим работу координационного центра в Стамбуле, мы надеемся, что первый корабль будет в пути через несколько недель. Но это зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей", — приводит выдержки из его интервью западным СМИ местная газета Star.По словам Калына, Анкара поддерживает дипломатические контакты по этому поводу с Москвой и Киевом."Несмотря на краткосрочные трудности, я настроен позитивно", — добавил он.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает транспортировку украинского продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220725/lavrov-1804809572.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/vyvoz-zerna-1804896295.html
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РИА Новости
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черное море, россия, турция, оон, в мире
09:16 26.07.2022 (обновлено: 13:58 26.07.2022)
Первое судно с зерном могут отправить через Черное море в ближайшие недели
Анкара: первое судно с зерном в Черном море могут отправить в ближайшие недели