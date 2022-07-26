https://ria.ru/20220726/zerno-1804936171.html

Первое судно с зерном могут отправить через Черное море в ближайшие недели

Первое судно с зерном могут отправить через Черное море в ближайшие недели - РИА Новости, 26.07.2022

Первое судно с зерном могут отправить через Черное море в ближайшие недели

Отправка первого судна с зерном в Черном море возможна в ближайшие недели, все зависит от готовности Москвы и Киева, заявил официальный представитель президента РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:16

2022-07-26T09:16

2022-07-26T13:58

черное море

россия

турция

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804270574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_482c3d0e61410556ece68ada1e871423.jpg

АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Отправка первого судна с зерном в Черном море возможна в ближайшие недели, все зависит от готовности Москвы и Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Как только мы настроим работу координационного центра в Стамбуле, мы надеемся, что первый корабль будет в пути через несколько недель. Но это зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей", — приводит выдержки из его интервью западным СМИ местная газета Star.По словам Калына, Анкара поддерживает дипломатические контакты по этому поводу с Москвой и Киевом."Несмотря на краткосрочные трудности, я настроен позитивно", — добавил он.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает транспортировку украинского продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220725/lavrov-1804809572.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/vyvoz-zerna-1804896295.html

черное море

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черное море, россия, турция, оон, в мире