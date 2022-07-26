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В Крыму заявили, что Зеленский привел Украину к катастрофе - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/zelenskiy-1805062073.html
В Крыму заявили, что Зеленский привел Украину к катастрофе
В Крыму заявили, что Зеленский привел Украину к катастрофе - РИА Новости, 26.07.2022
В Крыму заявили, что Зеленский привел Украину к катастрофе
Владимир Зеленский привел Украину к катастрофе, и украинский народ это ему не простит, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:19
2022-07-26T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский привел Украину к катастрофе, и украинский народ это ему не простит, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Зеленский привел страну к катастрофе, к полному банкротству. И люди это понимают. И они ему не простят", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, многие люди на Украине трезво оценивают реальное положение дел в стране, поэтому можно с высокой уверенностью предположить, что там сформируется противовес режиму Зеленского.Константинов подчеркнул, что Украина уже потеряла Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область."ВСУ терпит поражения на фронтах, даже несмотря на их виртуальные победы", - подчеркнул глава парламента.По его словам, если Украина и сохранится как государство, то только в усеченном формате, едва ли сумеет прокормить "заметное количество носителей идеи нацизма" и уже не будет представлять опасность для России."Им там просто негде будет развернуться, да и геополитическое поражение живучести нацистских идей никак не способствует. Кому и для чего украинский нацизм на этом огрызке будет нужен? Только разве что в целях окончательного саморазрушения. Так что, скорее всего, он исчезнет так, как вампиры испаряются на солнце", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20220726/ukraina-1804977021.html
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в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
14:19 26.07.2022
 
В Крыму заявили, что Зеленский привел Украину к катастрофе

Константинов: Зеленский привел Украину к катастрофе и народ не простит ему этого

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский привел Украину к катастрофе, и украинский народ это ему не простит, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Зеленский привел страну к катастрофе, к полному банкротству. И люди это понимают. И они ему не простят", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, многие люди на Украине трезво оценивают реальное положение дел в стране, поэтому можно с высокой уверенностью предположить, что там сформируется противовес режиму Зеленского.
Константинов подчеркнул, что Украина уже потеряла Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область.
"ВСУ терпит поражения на фронтах, даже несмотря на их виртуальные победы", - подчеркнул глава парламента.
По его словам, если Украина и сохранится как государство, то только в усеченном формате, едва ли сумеет прокормить "заметное количество носителей идеи нацизма" и уже не будет представлять опасность для России.
"Им там просто негде будет развернуться, да и геополитическое поражение живучести нацистских идей никак не способствует. Кому и для чего украинский нацизм на этом огрызке будет нужен? Только разве что в целях окончательного саморазрушения. Так что, скорее всего, он исчезнет так, как вампиры испаряются на солнце", - подчеркнул Константинов.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 11:46Специальная военная операция на Украине
Кива назвал планы Украины наступать на юге капканом для Зеленского
 
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