https://ria.ru/20220726/zelenskiy-1805062073.html

В Крыму заявили, что Зеленский привел Украину к катастрофе

В Крыму заявили, что Зеленский привел Украину к катастрофе - РИА Новости, 26.07.2022

В Крыму заявили, что Зеленский привел Украину к катастрофе

Владимир Зеленский привел Украину к катастрофе, и украинский народ это ему не простит, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:19

2022-07-26T14:19

2022-07-26T14:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_b82bfe65eca8cd97f4c1b7450f42e57f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский привел Украину к катастрофе, и украинский народ это ему не простит, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Зеленский привел страну к катастрофе, к полному банкротству. И люди это понимают. И они ему не простят", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, многие люди на Украине трезво оценивают реальное положение дел в стране, поэтому можно с высокой уверенностью предположить, что там сформируется противовес режиму Зеленского.Константинов подчеркнул, что Украина уже потеряла Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область."ВСУ терпит поражения на фронтах, даже несмотря на их виртуальные победы", - подчеркнул глава парламента.По его словам, если Украина и сохранится как государство, то только в усеченном формате, едва ли сумеет прокормить "заметное количество носителей идеи нацизма" и уже не будет представлять опасность для России."Им там просто негде будет развернуться, да и геополитическое поражение живучести нацистских идей никак не способствует. Кому и для чего украинский нацизм на этом огрызке будет нужен? Только разве что в целях окончательного саморазрушения. Так что, скорее всего, он исчезнет так, как вампиры испаряются на солнце", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20220726/ukraina-1804977021.html

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины