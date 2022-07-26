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"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь
"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь - РИА Новости, 26.07.2022
"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь
В Мелитополе заводы "Автогидроагрегат", "Гидросила МЗТГ" и "Гидросила-Тетис" начали налаживать производство. С 2014 года из-за потери российского рынка предприятия вынуждены были сокращать мощности и рабочие места.
2022-07-26T14:57
2022-07-26T14:57
2022-07-26T14:57
спецоперация
украина
завод
мелитополь
производство
видео
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Как только город перешел под контроль российских войск, заводы вновь заработали в полную силу и планируют поставлять свою продукцию в Россию, Белоруссию и Казахстан.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь
В Мелитополе заводы "Автогидроагрегат", "Гидросила МЗТГ" и "Гидросила-Тетис" начали налаживать производство. С 2014 года из-за потери российского рынка предприятия вынуждены были сокращать мощности и рабочие места. Как только город перешел под контроль российских войск, заводы вновь заработали в полную силу и планируют поставлять свою продукцию в Россию, Белоруссию и Казахстан.
2022-07-26T14:57
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, украина, завод, мелитополь, производство, видео, видео
"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь
В Мелитополе заводы "Автогидроагрегат", "Гидросила МЗТГ" и "Гидросила-Тетис" начали налаживать производство. С 2014 года из-за потери российского рынка предприятия вынуждены были сокращать мощности и рабочие места.
2022-07-26T14:57
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PT1M17S
"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь
В Мелитополе заводы "Автогидроагрегат", "Гидросила МЗТГ" и "Гидросила-Тетис" начали налаживать производство. С 2014 года из-за потери российского рынка предприятия вынуждены были сокращать мощности и рабочие места.