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"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь - РИА Новости, 26.07.2022
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"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь
"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь - РИА Новости, 26.07.2022
"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь
В Мелитополе заводы "Автогидроагрегат", "Гидросила МЗТГ" и "Гидросила-Тетис" начали налаживать производство. С 2014 года из-за потери российского рынка предприятия вынуждены были сокращать мощности и рабочие места.
2022-07-26T14:57
2022-07-26T14:57
спецоперация
украина
завод
мелитополь
производство
видео
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Как только город перешел под контроль российских войск, заводы вновь заработали в полную силу и планируют поставлять свою продукцию в Россию, Белоруссию и Казахстан.
украина
мелитополь
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"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь
В Мелитополе заводы "Автогидроагрегат", "Гидросила МЗТГ" и "Гидросила-Тетис" начали налаживать производство. С 2014 года из-за потери российского рынка предприятия вынуждены были сокращать мощности и рабочие места. Как только город перешел под контроль российских войск, заводы вновь заработали в полную силу и планируют поставлять свою продукцию в Россию, Белоруссию и Казахстан.
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спецоперация, украина, завод, мелитополь, производство, видео, видео
"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь
В Мелитополе заводы "Автогидроагрегат", "Гидросила МЗТГ" и "Гидросила-Тетис" начали налаживать производство. С 2014 года из-за потери российского рынка предприятия вынуждены были сокращать мощности и рабочие места.
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14:57 26.07.2022
 

"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь

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В Мелитополе заводы "Автогидроагрегат", "Гидросила МЗТГ" и "Гидросила-Тетис" начали налаживать производство. С 2014 года из-за потери российского рынка предприятия вынуждены были сокращать мощности и рабочие места.
Как только город перешел под контроль российских войск, заводы вновь заработали в полную силу и планируют поставлять свою продукцию в Россию, Белоруссию и Казахстан.
 
СпецоперацияУкраинаЗаводМелитопольПроизводствоВидео
 
 
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