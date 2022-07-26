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"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь

"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь - РИА Новости, 26.07.2022

"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь

В Мелитополе заводы "Автогидроагрегат", "Гидросила МЗТГ" и "Гидросила-Тетис" начали налаживать производство. С 2014 года из-за потери российского рынка предприятия вынуждены были сокращать мощности и рабочие места.

2022-07-26T14:57

2022-07-26T14:57

2022-07-26T14:57

спецоперация

украина

завод

мелитополь

производство

видео

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Как только город перешел под контроль российских войск, заводы вновь заработали в полную силу и планируют поставлять свою продукцию в Россию, Белоруссию и Казахстан.

украина

мелитополь

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2022

Алина Прокофьева

Алина Прокофьева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Движемся дальше": у мелитопольских заводов началась вторая жизнь В Мелитополе заводы "Автогидроагрегат", "Гидросила МЗТГ" и "Гидросила-Тетис" начали налаживать производство. С 2014 года из-за потери российского рынка предприятия вынуждены были сокращать мощности и рабочие места. Как только город перешел под контроль российских войск, заводы вновь заработали в полную силу и планируют поставлять свою продукцию в Россию, Белоруссию и Казахстан. 2022-07-26T14:57 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Прокофьева

спецоперация, украина, завод, мелитополь, производство, видео, видео