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Глава Чувашии заявил о готовности к запуску двух заводов в ДНР - РИА Новости, 26.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/zavody-1805075775.html
Глава Чувашии заявил о готовности к запуску двух заводов в ДНР
Глава Чувашии заявил о готовности к запуску двух заводов в ДНР - РИА Новости, 26.07.2022
Глава Чувашии заявил о готовности к запуску двух заводов в ДНР
Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что все готово к запуску в кратчайшие сроки Донецкого электротехнического завода и Торезского электротехнического завода в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:38
2022-07-26T15:19
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что все готово к запуску в кратчайшие сроки Донецкого электротехнического завода и Торезского электротехнического завода в ДНР.Николаев встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным в рамках запланированного рабочего визита, они обсудили ход восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры региона."Все готово, чтобы в кратчайшие сроки запустить два завода – это Донецкий электротехнический завод и Торезский электротехнический завод, где можно будет создать более ста новых рабочих мест", - рассказал Николаев в Telegram-канале.Глава Чувашии отметил, что с запуском электротехнических заводов ДНР получит необходимые подстанции, основанные на современных технологиях модульного решения, и полностью локализованные производства.В сообщении уточняется, что, кроме локализации электротехнического производства, планируется организация местного производства дверей и окон для восстановления жилых домов и промышленных предприятий.Ранее сообщалось, что строители из Чувашии помогут в восстановлении пострадавших объектов инфраструктуры ДНР и ЛНР.
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денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика
14:38 26.07.2022 (обновлено: 15:19 26.07.2022)
 
Глава Чувашии заявил о готовности к запуску двух заводов в ДНР

Глава Чувашии Николаев заявил о готовности к запуску двух электротехнических заводов в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что все готово к запуску в кратчайшие сроки Донецкого электротехнического завода и Торезского электротехнического завода в ДНР.
Николаев встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным в рамках запланированного рабочего визита, они обсудили ход восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры региона.
"Все готово, чтобы в кратчайшие сроки запустить два завода – это Донецкий электротехнический завод и Торезский электротехнический завод, где можно будет создать более ста новых рабочих мест", - рассказал Николаев в Telegram-канале.
Глава Чувашии отметил, что с запуском электротехнических заводов ДНР получит необходимые подстанции, основанные на современных технологиях модульного решения, и полностью локализованные производства.
В сообщении уточняется, что, кроме локализации электротехнического производства, планируется организация местного производства дверей и окон для восстановления жилых домов и промышленных предприятий.
Ранее сообщалось, что строители из Чувашии помогут в восстановлении пострадавших объектов инфраструктуры ДНР и ЛНР.
Домашний телефон - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 12:18
Сеть телефонной связи в ДНР перейдет на российский код с 1 августа
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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