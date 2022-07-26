https://ria.ru/20220726/zavody-1805075775.html

Глава Чувашии заявил о готовности к запуску двух заводов в ДНР

Глава Чувашии заявил о готовности к запуску двух заводов в ДНР - РИА Новости, 26.07.2022

Глава Чувашии заявил о готовности к запуску двух заводов в ДНР

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что все готово к запуску в кратчайшие сроки Донецкого электротехнического завода и Торезского электротехнического завода в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:38

2022-07-26T14:38

2022-07-26T15:19

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что все готово к запуску в кратчайшие сроки Донецкого электротехнического завода и Торезского электротехнического завода в ДНР.Николаев встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным в рамках запланированного рабочего визита, они обсудили ход восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры региона."Все готово, чтобы в кратчайшие сроки запустить два завода – это Донецкий электротехнический завод и Торезский электротехнический завод, где можно будет создать более ста новых рабочих мест", - рассказал Николаев в Telegram-канале.Глава Чувашии отметил, что с запуском электротехнических заводов ДНР получит необходимые подстанции, основанные на современных технологиях модульного решения, и полностью локализованные производства.В сообщении уточняется, что, кроме локализации электротехнического производства, планируется организация местного производства дверей и окон для восстановления жилых домов и промышленных предприятий.Ранее сообщалось, что строители из Чувашии помогут в восстановлении пострадавших объектов инфраструктуры ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220726/svyaz-1804989092.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика