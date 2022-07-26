https://ria.ru/20220726/zarubezhneft-1805133604.html

"Зарубежнефть" получила доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении

"Зарубежнефть" получила доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении - РИА Новости, 26.07.2022

"Зарубежнефть" получила доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении

Правительство РФ распорядилось передать "Зарубежнефти" долю норвежской Equinor (прежняя Statoil) в Харьягинском месторождении в 30% и долю французской... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:10

2022-07-26T17:10

2022-07-26T17:34

экономика

нефть

россия

зарубежнефть

statoil asa

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ненецкий автономный округ

правительство рф

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительство РФ распорядилось передать "Зарубежнефти" долю норвежской Equinor (прежняя Statoil) в Харьягинском месторождении в 30% и долю французской TotalEnergies в 20%, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Данный проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Необходимый для передачи долей документ (дополнение к соглашению) должен подписать министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Согласно распоряжению, это дополнение предусматривает "передачу норвежской компанией "Статойл Харьяга АС" (Statoil Kharyaga AS) акционерному обществу "Зарубежнефть" 30 процентов всех прав и обязательств инвестора по указанному соглашению, а также передачу французским акционерным обществом "ТотальЭнерджис Разведка Разработка Россия" (TotalEnergies EP Russie) акционерному обществу "Зарубежнефть" 20 процентов всех прав и обязательств инвестора по указанному соглашению".Харьяга - один из трех российских СРП-проектов, расположен в Ненецком автономном округе. Акционеры: "Зарубежнефть-добыча Харьяга" (40%; оператор), TotalEnergies (20%), Equinor (30%), Ненецкая нефтяная компания (ННК; 10%).

https://ria.ru/20220726/neft-1805076621.html

https://ria.ru/20220726/gaz-1805108159.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, нефть, россия, зарубежнефть, statoil asa , николай шульгинов, ненецкий автономный округ, правительство рф