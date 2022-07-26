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"Зарубежнефть" получила доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении - РИА Новости, 26.07.2022
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"Зарубежнефть" получила доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении
"Зарубежнефть" получила доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении - РИА Новости, 26.07.2022
"Зарубежнефть" получила доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении
Правительство РФ распорядилось передать "Зарубежнефти" долю норвежской Equinor (прежняя Statoil) в Харьягинском месторождении в 30% и долю французской... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:10
2022-07-26T17:34
экономика
нефть
россия
зарубежнефть
statoil asa
николай шульгинов
ненецкий автономный округ
правительство рф
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительство РФ распорядилось передать "Зарубежнефти" долю норвежской Equinor (прежняя Statoil) в Харьягинском месторождении в 30% и долю французской TotalEnergies в 20%, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Данный проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Необходимый для передачи долей документ (дополнение к соглашению) должен подписать министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Согласно распоряжению, это дополнение предусматривает "передачу норвежской компанией "Статойл Харьяга АС" (Statoil Kharyaga AS) акционерному обществу "Зарубежнефть" 30 процентов всех прав и обязательств инвестора по указанному соглашению, а также передачу французским акционерным обществом "ТотальЭнерджис Разведка Разработка Россия" (TotalEnergies EP Russie) акционерному обществу "Зарубежнефть" 20 процентов всех прав и обязательств инвестора по указанному соглашению".Харьяга - один из трех российских СРП-проектов, расположен в Ненецком автономном округе. Акционеры: "Зарубежнефть-добыча Харьяга" (40%; оператор), TotalEnergies (20%), Equinor (30%), Ненецкая нефтяная компания (ННК; 10%).
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экономика, нефть, россия, зарубежнефть, statoil asa , николай шульгинов, ненецкий автономный округ, правительство рф
17:10 26.07.2022 (обновлено: 17:34 26.07.2022)
 
"Зарубежнефть" получила доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении

Правительство передало "Зарубежнефти" доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительство РФ распорядилось передать "Зарубежнефти" долю норвежской Equinor (прежняя Statoil) в Харьягинском месторождении в 30% и долю французской TotalEnergies в 20%, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Данный проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Необходимый для передачи долей документ (дополнение к соглашению) должен подписать министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
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Согласно распоряжению, это дополнение предусматривает "передачу норвежской компанией "Статойл Харьяга АС" (Statoil Kharyaga AS) акционерному обществу "Зарубежнефть" 30 процентов всех прав и обязательств инвестора по указанному соглашению, а также передачу французским акционерным обществом "ТотальЭнерджис Разведка Разработка Россия" (TotalEnergies EP Russie) акционерному обществу "Зарубежнефть" 20 процентов всех прав и обязательств инвестора по указанному соглашению".
Харьяга - один из трех российских СРП-проектов, расположен в Ненецком автономном округе. Акционеры: "Зарубежнефть-добыча Харьяга" (40%; оператор), TotalEnergies (20%), Equinor (30%), Ненецкая нефтяная компания (ННК; 10%).
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ЭкономикаНефтьРоссияЗарубежнефтьStatoil ASAНиколай ШульгиновНенецкий автономный округПравительство РФ
 
 
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