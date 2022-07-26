https://ria.ru/20220726/zaporozhe-1804980074.html
Власти Запорожья не исключили отказа от бивалютной зоны
Власти Запорожья не исключили отказа от бивалютной зоны - РИА Новости, 26.07.2022
Власти Запорожья не исключили отказа от бивалютной зоны
Запорожская область постепенно откажется от использования гривны, в регионе будут ходить только рубли, сообщил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:00
2022-07-26T12:00
2022-07-26T12:00
запорожская область
херсонская область
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Запорожская область постепенно откажется от использования гривны, в регионе будут ходить только рубли, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона, рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях."Бизнес, торговые сети, автозаправочные станции в основном уже ориентированы на рубль, он стабильнее и надежнее, гривневая масса в основном присутствует на нижнем уровне, чаще всего, это рынки. Гривна обесценивается, поэтому работать бизнесу с ней неинтересно. Как только будет окончательно проработана система вывода гривны, мы откажемся от бивалютной зоны. В Запорожской области официальной валютой будет только рубль. Это экономическая целесообразность, учитывая, что область возвращается в Россию", - сказал РИА Новости Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220726/naselenie-1804932310.html
https://ria.ru/20220726/grivna-1804930941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, херсонская область , россия, в мире
Власти Запорожья не исключили отказа от бивалютной зоны
Представитель администрации Запорожья Рогов: регион откажется от использования гривны
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Запорожская область постепенно откажется от использования гривны, в регионе будут ходить только рубли, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что в освобожденной части Запорожской области
введена бивалютная зона, рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях.
"Бизнес, торговые сети, автозаправочные станции в основном уже ориентированы на рубль, он стабильнее и надежнее, гривневая масса в основном присутствует на нижнем уровне, чаще всего, это рынки. Гривна обесценивается, поэтому работать бизнесу с ней неинтересно. Как только будет окончательно проработана система вывода гривны, мы откажемся от бивалютной зоны. В Запорожской области официальной валютой будет только рубль. Это экономическая целесообразность, учитывая, что область возвращается в Россию", - сказал РИА Новости Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
.