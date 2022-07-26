https://ria.ru/20220726/zaporozhe-1804980074.html

Власти Запорожья не исключили отказа от бивалютной зоны

Власти Запорожья не исключили отказа от бивалютной зоны - РИА Новости, 26.07.2022

Власти Запорожья не исключили отказа от бивалютной зоны

Запорожская область постепенно откажется от использования гривны, в регионе будут ходить только рубли, сообщил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:00

2022-07-26T12:00

2022-07-26T12:00

запорожская область

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Запорожская область постепенно откажется от использования гривны, в регионе будут ходить только рубли, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона, рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях."Бизнес, торговые сети, автозаправочные станции в основном уже ориентированы на рубль, он стабильнее и надежнее, гривневая масса в основном присутствует на нижнем уровне, чаще всего, это рынки. Гривна обесценивается, поэтому работать бизнесу с ней неинтересно. Как только будет окончательно проработана система вывода гривны, мы откажемся от бивалютной зоны. В Запорожской области официальной валютой будет только рубль. Это экономическая целесообразность, учитывая, что область возвращается в Россию", - сказал РИА Новости Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/naselenie-1804932310.html

https://ria.ru/20220726/grivna-1804930941.html

запорожская область

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, херсонская область , россия, в мире