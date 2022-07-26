https://ria.ru/20220726/zapad-1804956674.html

В США назвали пять главных ошибок Запада в украинском кризисе

В США назвали пять главных ошибок Запада в украинском кризисе - РИА Новости, 26.07.2022

В США назвали пять главных ошибок Запада в украинском кризисе

Участие США в украинском кризисе сопровождается частыми просчетами, что напрямую влияет на эскалацию конфликта, считает издатель журнала The National Interest... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:47

2022-07-26T10:47

2022-07-26T16:11

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Участие США в украинском кризисе сопровождается частыми просчетами, что напрямую влияет на эскалацию конфликта, считает издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.По его мнению, Штаты допустили по отношению к России и Украине пять ключевых ошибок, первая из которых — игнорирование многочисленных предупреждений Москвы о том, что расширение НАТО на Восток будет рассматриваться как экзистенциальная угроза безопасности."Начиная с президента Билла Клинтона, Америка и ее союзники придерживались позиции, что, поскольку Запад не намерен нападать на Россию, опасения Москвы можно смело игнорировать. Однако, как и предполагали в то время Джордж Ф. Кеннан и другие американские критики расширения альянса, Москва заняла все более решительную позицию против расширения, кульминацией которой стала спецоперация на Украине. Вместо того чтобы признать это развитие событий как свидетельство ошибок Запада, внешнеполитическая элита Запада теперь представляет позицию Москвы как доказательство агрессивной природы России", — заявил автор статьи.Второй ошибкой США и других западных стран Саймс назвал решение обрубить России дипломатические пути урегулирования кризисной ситуации. Он подчеркнул, что любые ее шаги трактовались слишком агрессивно.Кроме того, Вашингтон не только недооценил серьезность требований Москвы, но и переоценил собственное влияние на мировой арене, хотя он уже не обладает неоспоримым глобальным доминированием — ни экономическим, ни политическим, ни военным. Из-за этого имидж демократичности западных государств поставили под сомнение, считает автор материала."Теперь, когда усилия Вашингтона по убеждению оказались недостаточными, администрация Байдена прибегает к угрозам серьезных последствий в отношении любого, кто откажется поддерживать американские санкции, включая Китай, еще одну ядерную великую державу, или таких американских противников, как Иран, уже находящийся под жесткими санкциями США. Эти усилия послали четкий сигнал: страны за пределами Запада должны следовать диктату американской силы, а не права", — заметил Саймс.Четвертой ошибкой он посчитал непродуманность антироссийских санкций, принятых только ради демонстративного эффекта "солидарности". "Жизнь в России остается удивительно нормальной. Рубль не только стабилизировался, но укрепился, инфляцию все больше удается взять под контроль, а в цепочке поставок нет видимых перебоев. Поездки как в Москву, так и в провинцию говорят о том, что многие россияне считают свою жизнь, по сути, нормальной, без каких-либо болезненных перебоев", — признался политолог.Однако главным промахом администрации Джо Байдена Саймс назвал готовность передать Киеву возможность управлять американской политикой. "Было бы нарушением суверенитета позволить иностранному правительству де-факто контролировать поддержку США в противостоянии с другой ядерной державой, надеясь, что, если дело дойдет до драки, Америка будет относиться к Украине как к союзнику по НАТО, имеющему право на автоматическую военную поддержку", — подытожил он.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что военная помощь западных стран только затягивает конфликт, а транспорт с вооружениями становится законной целью российских военных.

https://ria.ru/20220726/ssha-1804925276.html

https://ria.ru/20220725/zapad-1804812372.html

https://ria.ru/20220725/ssha-1804710526.html

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Ольга Матыс

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