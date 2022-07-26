03:55 26.07.2022 (обновлено: 05:12 26.07.2022)
СМИ: в Японии казнили устроившего резню в 2008 году в Токио
NHK: в Японии казнили Томохиро Като, устроившего резню в июне 2008 года в центре Токио
Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Смертный приговор устроившему в июне 2008 года резню в центре Токио, 39-летнему Томохиро Като, был приведен в исполнение во вторник, передает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах.
"Согласно представителям в правительственных кругах, Томохиро Като, который устроил инцидент с резней на улице Акихабара в Токио 14 лет назад и был приговорен к смертной казне, был казнен утром 26 июля. Это второй случай приведения в исполнение смертного приговора при правительстве премьер-министра Фумио Кисиды", - отмечается в сообщении телеканала.
Жертвами громкого убийства на оживленной улице Акихабара в июне 2008 года стали семь человек, еще 10 получили ранения. Преступник въехал в толпу людей на грузовике, заблокировав улицу, после чего вышел из машины и начал без разбора наносить ножевые ранения прохожим.
Согласно обвинительному приговору, Томохиро Като "не страдал психическими расстройствами", а, следовательно, отдавал полный отчет своим действиям. Поэтому, на основании приведенных доказательств, а также результатов следственных действий, суд вынес решение о назначении высшей меры наказания.
В судебной практике Японии смертная казнь, как правило, применяется в случаях убийства нескольких человек. Международные правозащитные организации призывают Японию отменить эту меру наказания как негуманную. В год, как правило, приводится в исполнение около десяти приговоров. Приговоренный может ждать казни годами, но узнает о ней только утром в день приведения приговора в исполнение. В Японии казнь осуществляется через повешение.