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СМИ: в Японии казнили устроившего резню в 2008 году в Токио

СМИ: в Японии казнили устроившего резню в 2008 году в Токио - РИА Новости, 26.07.2022

СМИ: в Японии казнили устроившего резню в 2008 году в Токио

Смертный приговор устроившему в июне 2008 года резню в центре Токио, 39-летнему Томохиро Като, был приведен в исполнение во вторник, передает телеканал NHK со... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T03:55

2022-07-26T03:55

2022-07-26T05:12

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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Смертный приговор устроившему в июне 2008 года резню в центре Токио, 39-летнему Томохиро Като, был приведен в исполнение во вторник, передает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах.Жертвами громкого убийства на оживленной улице Акихабара в июне 2008 года стали семь человек, еще 10 получили ранения. Преступник въехал в толпу людей на грузовике, заблокировав улицу, после чего вышел из машины и начал без разбора наносить ножевые ранения прохожим.После задержания Томохиро Като, которому на момент преступления было 26 лет, заявил, что специально приехал в Токио из префектуры Сидзуока, чтобы убить кого-нибудь, так как потерял интерес к жизни.Согласно обвинительному приговору, Томохиро Като "не страдал психическими расстройствами", а, следовательно, отдавал полный отчет своим действиям. Поэтому, на основании приведенных доказательств, а также результатов следственных действий, суд вынес решение о назначении высшей меры наказания.В судебной практике Японии смертная казнь, как правило, применяется в случаях убийства нескольких человек. Международные правозащитные организации призывают Японию отменить эту меру наказания как негуманную. В год, как правило, приводится в исполнение около десяти приговоров. Приговоренный может ждать казни годами, но узнает о ней только утром в день приведения приговора в исполнение. В Японии казнь осуществляется через повешение.

https://ria.ru/20220707/kitay-1800936018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, токио, япония