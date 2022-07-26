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В Подмосковье два человека погибли при взрыве в гаражах
В Подмосковье два человека погибли при взрыве в гаражах - РИА Новости, 26.07.2022
В Подмосковье два человека погибли при взрыве в гаражах
Два человека погибли при взрыве в гаражах в подмосковном Сергиевом Посаде, разрушены три бокса на площади порядка 60 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:27
2022-07-26T13:27
2022-07-26T14:13
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Два человека погибли при взрыве в гаражах в подмосковном Сергиевом Посаде, разрушены три бокса на площади порядка 60 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В гаражном кооперативе "Восточный" на улице Железнодорожная произошел взрыв", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, при взрыве погибли два человека. Разрушены три гаража на площади 60 квадратных метров. В 12.19 открытое горение на месте происшествия ликвидировано. Обстоятельства ЧП и личности погибших выясняются.Позднее прокуратура Подмосковья в своем Telegram-канале подтвердила факт гибели двух человек при событии, которое она описала как хлопок в гаражах. Информация о пострадавших, согласно сообщению, уточняется.
https://ria.ru/20220607/ballon-1793658243.html
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад
13:27 26.07.2022 (обновлено: 14:13 26.07.2022)
В Подмосковье два человека погибли при взрыве в гаражах
В подмосковном Сергиевом Посаде два человека погибли при взрыве в гаражах