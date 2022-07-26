https://ria.ru/20220726/vzryv-1805028370.html

В Подмосковье два человека погибли при взрыве в гаражах

В Подмосковье два человека погибли при взрыве в гаражах - РИА Новости, 26.07.2022

В Подмосковье два человека погибли при взрыве в гаражах

Два человека погибли при взрыве в гаражах в подмосковном Сергиевом Посаде, разрушены три бокса на площади порядка 60 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:27

2022-07-26T13:27

2022-07-26T14:13

происшествия

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Два человека погибли при взрыве в гаражах в подмосковном Сергиевом Посаде, разрушены три бокса на площади порядка 60 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В гаражном кооперативе "Восточный" на улице Железнодорожная произошел взрыв", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, при взрыве погибли два человека. Разрушены три гаража на площади 60 квадратных метров. В 12.19 открытое горение на месте происшествия ликвидировано. Обстоятельства ЧП и личности погибших выясняются.Позднее прокуратура Подмосковья в своем Telegram-канале подтвердила факт гибели двух человек при событии, которое она описала как хлопок в гаражах. Информация о пострадавших, согласно сообщению, уточняется.

https://ria.ru/20220607/ballon-1793658243.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад