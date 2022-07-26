https://ria.ru/20220726/vozhdenie-1805129756.html

ЛДПР разработала проект о штрафах за умышленное опасное вождение

ЛДПР разработала проект о штрафах за умышленное опасное вождение - РИА Новости, 26.07.2022

ЛДПР разработала проект о штрафах за умышленное опасное вождение

ЛДПР разработала законопроект, предусматривающий введение штрафов за умышленное опасное вождение, сообщил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:00

2022-07-26T17:00

2022-07-26T17:20

россия

лдпр

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. ЛДПР разработала законопроект, предусматривающий введение штрафов за умышленное опасное вождение, сообщил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале."Комплексный механизм мы заложили в законопроект ЛДПР "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за умышленное (агрессивное) вождение". Такой подход, считаем, позволит дифференцированно подходить к наказанию - от штрафа до лишения прав", - написал он.В тексте проекта, который также размещен в Telegram-канале Нилова, отмечается, что умышленное опасное вождение повлечет наложение административной ответственности в виде штрафа в 5 тысяч рублей, в случае повторного нарушения сумма штрафа может достигать 10 тысяч рублей, также возможно лишение водительских прав на один год."Умышленное опасное (агрессивное) вождение, повлекшее угрозу возникновения аварийной ситуации или угрозу безопасности другим участникам дорожного движения, - влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. 2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средствами на срок до одного года", - сообщается в тексте проекта.

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/taksist-1787196317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, лдпр