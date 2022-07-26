https://ria.ru/20220726/vosstanovlenie-1805109325.html

В Херсонской области начали восстанавливать два моста

В Херсонской области начали восстанавливать два моста - РИА Новости, 26.07.2022

В Херсонской области начали восстанавливать два моста

Антоновский и Дарьевский мосты в Херсонской области, попавшие на прошлой неделе под обстрелы украинских войск, восстанавливаются, инженерные работы уже... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:19

2022-07-26T16:19

2022-07-26T16:20

в мире

херсонская область

днепр (город)

херсон

кирилл стремоусов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117101_0:0:2999:1687_1920x0_80_0_0_11bd06c1c30dded35855ee57eba8e1be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Антоновский и Дарьевский мосты в Херсонской области, попавшие на прошлой неделе под обстрелы украинских войск, восстанавливаются, инженерные работы уже начались, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.На прошлой неделе украинские войска нанесли несколько ударов по Антоновскому мосту через реку Днепр возле Херсона и Дарьевскому мосту через реку Ингулец, повредив дорожное полотно."Антоновский и Дарьевский мосты сейчас восстанавливаются. Ведутся инженерные работы. На мостах ограничено движение для грузового транспорта. Перемещаться может только транспорт массой до пяти тонн. По мосту едут исключительно пассажирский и гражданский транспорт", - сказал РИА Новости Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220726/odessa-1804958423.html

https://ria.ru/20220726/kherson-1804932033.html

херсонская область

днепр (город)

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , днепр (город), херсон, кирилл стремоусов