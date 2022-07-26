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В Херсонской области начали восстанавливать два моста - РИА Новости, 26.07.2022
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В Херсонской области начали восстанавливать два моста
В Херсонской области начали восстанавливать два моста - РИА Новости, 26.07.2022
В Херсонской области начали восстанавливать два моста
Антоновский и Дарьевский мосты в Херсонской области, попавшие на прошлой неделе под обстрелы украинских войск, восстанавливаются, инженерные работы уже... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:19
2022-07-26T16:20
в мире
херсонская область
днепр (город)
херсон
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Антоновский и Дарьевский мосты в Херсонской области, попавшие на прошлой неделе под обстрелы украинских войск, восстанавливаются, инженерные работы уже начались, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.На прошлой неделе украинские войска нанесли несколько ударов по Антоновскому мосту через реку Днепр возле Херсона и Дарьевскому мосту через реку Ингулец, повредив дорожное полотно."Антоновский и Дарьевский мосты сейчас восстанавливаются. Ведутся инженерные работы. На мостах ограничено движение для грузового транспорта. Перемещаться может только транспорт массой до пяти тонн. По мосту едут исключительно пассажирский и гражданский транспорт", - сказал РИА Новости Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220726/odessa-1804958423.html
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в мире, херсонская область , днепр (город), херсон, кирилл стремоусов
16:19 26.07.2022 (обновлено: 16:20 26.07.2022)
 
В Херсонской области начали восстанавливать два моста

В Херсонской области начали восстанавливать Антоновский и Дарьевский мосты

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудники военной полиции РФ в Херсонской области
Сотрудники военной полиции РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудники военной полиции РФ в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Антоновский и Дарьевский мосты в Херсонской области, попавшие на прошлой неделе под обстрелы украинских войск, восстанавливаются, инженерные работы уже начались, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
На прошлой неделе украинские войска нанесли несколько ударов по Антоновскому мосту через реку Днепр возле Херсона и Дарьевскому мосту через реку Ингулец, повредив дорожное полотно.
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"Антоновский и Дарьевский мосты сейчас восстанавливаются. Ведутся инженерные работы. На мостах ограничено движение для грузового транспорта. Перемещаться может только транспорт массой до пяти тонн. По мосту едут исключительно пассажирский и гражданский транспорт", - сказал РИА Новости Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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В миреХерсонская областьДнепр (город)ХерсонКирилл Стремоусов
 
 
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