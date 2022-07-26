https://ria.ru/20220726/vizy-1805059291.html

Россотрудничество надеется, что Евросоюз не будет ограничивать выдачу виз

Россотрудничество надеется, что Евросоюз не будет ограничивать выдачу виз - РИА Новости, 26.07.2022

Россотрудничество надеется, что Евросоюз не будет ограничивать выдачу виз

Москва надеется, что в ЕС не пойдут на ограничения в выдаче виз россиянам, такой шаг мог бы стать "прискорбным" и впоследствии помешал бы восстановить связи,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:15

2022-07-26T14:15

2022-07-26T15:06

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Москва надеется, что в ЕС не пойдут на ограничения в выдаче виз россиянам, такой шаг мог бы стать "прискорбным" и впоследствии помешал бы восстановить связи, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов."Конечно, если будут вводить ограничения для перемещения, это будет достаточно прискорбно, это не поспособствует восстановлению отношений между РФ и европейскими странами",- сказал Шевцов. Он также подчеркнул, что Шенгенское соглашение не является политическим и должно выступать "важным инструментом развития коммуникации между людьми". Шевцов также выразил надежду, что здравый смысл среди представителей Европы возобладает."Но я думаю, что все-таки благоразумие возобладает - там есть определенный пласт, хоть и небольшой, политиков, которые стараются трезво оценивать. Хотя общий психоз, который там присутствует, даже им иногда не даёт возможность высказаться открыто",- резюмировал он.Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявлял РИА Новости, что законные права и озабоченности россиян "не принимаются в расчет руководством ЕС - наблюдали это на примере многолетней и политизированной "визовой дискриминации" крымчан".

https://ria.ru/20220726/viza-1805014870.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евросоюз, в мире, россия, санкции в отношении россии