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Россия ответит зеркально на приостановку выдачи виз, заявил эксперт - РИА Новости, 26.07.2022
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Россия ответит зеркально на приостановку выдачи виз, заявил эксперт
Россия ответит зеркально на приостановку выдачи виз, заявил эксперт - РИА Новости, 26.07.2022
Россия ответит зеркально на приостановку выдачи виз, заявил эксперт
Россия в ответ на возможную приостановку выдачи шенгенских виз россиянам будет вынуждена отвечать зеркально, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД России,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:50
2022-07-26T10:50
россия
евросоюз
финляндия
украина
александр грушко
сергей орджоникидзе
шенгенская виза
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия в ответ на возможную приостановку выдачи шенгенских виз россиянам будет вынуждена отвечать зеркально, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД России, экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявлял РИА Новости, что законные права и озабоченности россиян "не принимаются в расчет руководством ЕС - наблюдали это на примере многолетней и политизированной "визовой дискриминации" крымчан".По словам Орджоникидзе, в ответ на возможную приостановку выдачи шенгенских виз россиянам РФ может перестать выдавать визы европейцам.Бывший замглавы МИД отметил, что граждане Евросоюза часто ездят в Россию и с туристическими, и с бизнес-целями."Они нас пугают бессмысленной ситуацией. Не нужно воспринимать это как серьезную угрозу. Мы перестроимся. Нам нужно морально-психологически перестроиться. Перестроимся. Мы и не такое переживали. Разница между Россией и Западом - мы можем какое-то время потерпеть, переживая какие-то сложности, а они не могут. Изнеженное общество", - заключил Орджоникидзе.После начала Россией специальной военной операции на Украине, ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.Замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20220725/vizy-1804824039.html
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россия, евросоюз, финляндия, украина, александр грушко, сергей орджоникидзе, шенгенская виза
10:50 26.07.2022
 
Россия ответит зеркально на приостановку выдачи виз, заявил эксперт

Орджоникидзе: Россия в ответ на приостановку выдачи шенгенских виз ответит зеркально

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации с шенгенской визой
Паспорт гражданина Российской Федерации с шенгенской визой - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации с шенгенской визой. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия в ответ на возможную приостановку выдачи шенгенских виз россиянам будет вынуждена отвечать зеркально, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД России, экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.
Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявлял РИА Новости, что законные права и озабоченности россиян "не принимаются в расчет руководством ЕС - наблюдали это на примере многолетней и политизированной "визовой дискриминации" крымчан".
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Партии Финляндии выступили за приостановку выдачи виз россиянам
По словам Орджоникидзе, в ответ на возможную приостановку выдачи шенгенских виз россиянам РФ может перестать выдавать визы европейцам.
"Это все на взаимной основе. Исключительно на взаимной основе", - сказал он.
Бывший замглавы МИД отметил, что граждане Евросоюза часто ездят в Россию и с туристическими, и с бизнес-целями.
"Они нас пугают бессмысленной ситуацией. Не нужно воспринимать это как серьезную угрозу. Мы перестроимся. Нам нужно морально-психологически перестроиться. Перестроимся. Мы и не такое переживали. Разница между Россией и Западом - мы можем какое-то время потерпеть, переживая какие-то сложности, а они не могут. Изнеженное общество", - заключил Орджоникидзе.
После начала Россией специальной военной операции на Украине, ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.
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РоссияЕвросоюзФинляндияУкраинаАлександр ГрушкоСергей ОрджоникидзеШенгенская виза
 
 
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