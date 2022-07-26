Россия ответит зеркально на приостановку выдачи виз, заявил эксперт
Орджоникидзе: Россия в ответ на приостановку выдачи шенгенских виз ответит зеркально
Паспорт гражданина Российской Федерации с шенгенской визой. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия в ответ на возможную приостановку выдачи шенгенских виз россиянам будет вынуждена отвечать зеркально, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД России, экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.
Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявлял РИА Новости, что законные права и озабоченности россиян "не принимаются в расчет руководством ЕС - наблюдали это на примере многолетней и политизированной "визовой дискриминации" крымчан".
По словам Орджоникидзе, в ответ на возможную приостановку выдачи шенгенских виз россиянам РФ может перестать выдавать визы европейцам.
"Это все на взаимной основе. Исключительно на взаимной основе", - сказал он.
Бывший замглавы МИД отметил, что граждане Евросоюза часто ездят в Россию и с туристическими, и с бизнес-целями.
"Они нас пугают бессмысленной ситуацией. Не нужно воспринимать это как серьезную угрозу. Мы перестроимся. Нам нужно морально-психологически перестроиться. Перестроимся. Мы и не такое переживали. Разница между Россией и Западом - мы можем какое-то время потерпеть, переживая какие-то сложности, а они не могут. Изнеженное общество", - заключил Орджоникидзе.
После начала Россией специальной военной операции на Украине, ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.