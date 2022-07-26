https://ria.ru/20220726/vizy-1804957667.html

Россия ответит зеркально на приостановку выдачи виз, заявил эксперт

Россия ответит зеркально на приостановку выдачи виз, заявил эксперт - РИА Новости, 26.07.2022

Россия ответит зеркально на приостановку выдачи виз, заявил эксперт

Россия в ответ на возможную приостановку выдачи шенгенских виз россиянам будет вынуждена отвечать зеркально, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД России,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:50

2022-07-26T10:50

2022-07-26T10:50

россия

евросоюз

финляндия

украина

александр грушко

сергей орджоникидзе

шенгенская виза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия в ответ на возможную приостановку выдачи шенгенских виз россиянам будет вынуждена отвечать зеркально, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД России, экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявлял РИА Новости, что законные права и озабоченности россиян "не принимаются в расчет руководством ЕС - наблюдали это на примере многолетней и политизированной "визовой дискриминации" крымчан".По словам Орджоникидзе, в ответ на возможную приостановку выдачи шенгенских виз россиянам РФ может перестать выдавать визы европейцам.Бывший замглавы МИД отметил, что граждане Евросоюза часто ездят в Россию и с туристическими, и с бизнес-целями."Они нас пугают бессмысленной ситуацией. Не нужно воспринимать это как серьезную угрозу. Мы перестроимся. Нам нужно морально-психологически перестроиться. Перестроимся. Мы и не такое переживали. Разница между Россией и Западом - мы можем какое-то время потерпеть, переживая какие-то сложности, а они не могут. Изнеженное общество", - заключил Орджоникидзе.После начала Россией специальной военной операции на Украине, ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.Замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20220725/vizy-1804824039.html

https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html

россия

финляндия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, финляндия, украина, александр грушко, сергей орджоникидзе, шенгенская виза