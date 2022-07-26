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В Венгрии сформировали совет обороны под руководством Орбана - РИА Новости, 26.07.2022
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В Венгрии сформировали совет обороны под руководством Орбана
В Венгрии сформировали совет обороны под руководством Орбана - РИА Новости, 26.07.2022
В Венгрии сформировали совет обороны под руководством Орбана
В Венгрии создали совет обороны под руководством премьер-министра страны Виктора Орбана с особыми полномочиями для принятия политических решений, заявил... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:34
2022-07-26T13:05
венгрия
в мире
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. В Венгрии создали совет обороны под руководством премьер-министра страны Виктора Орбана с особыми полномочиями для принятия политических решений, заявил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши."Во вторник утром под руководством премьер-министра Виктора Орбана... был создан совет обороны... В связи с (спецоперацией) на Украине и последовавшим за ней европейским экономическим кризисом, а также усилением миграционного давления особое внимание в ближайшие годы необходимо уделить защите безопасности и суверенитета Венгрии", - приводит слова Хаваши агентство MTI. Отмечается, что совет обороны будет заниматься предложениями и отчетами, касающимися служб национальной безопасности, общественной безопасности, пограничной полиции, национальной обороны, дел беженцев, защиты от стихийных бедствий, борьбы с терроризмом и развития обороны."Совет обороны является форумом для принятия государственных политических решений с особыми полномочиями, председателем является премьер-министр, а секретарем - главный советник по национальной безопасности", - говорится в сообщении.Как сообщается, в совет войдут глава канцелярии премьера, министр внутренних дел, министр обороны, министр иностранных дел, а также выдвинутый премьером в члены совета главный советник по национальной безопасности. "Совет обороны собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели. Любой член может инициировать внеочередное собрание", - говорится в сообщении.Орбан ранее заявил, что Венгрии необходимо сейчас увеличить военные возможности, а министр обороны страны Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы страны.В конце мая правительство Венгрии объявило режим ЧП на всей территории страны на фоне ситуации на Украине. Одной из мер стало введение налога на сверхприбыль, доход от которого будет направлен в фонд сокращения коммунальных расходов и фонд обороны.
https://ria.ru/20220714/vengriya-1802436818.html
https://ria.ru/20220726/orban-1804896638.html
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венгрия, в мире, виктор орбан
12:34 26.07.2022 (обновлено: 13:05 26.07.2022)
 
В Венгрии сформировали совет обороны под руководством Орбана

В Венгрии сформировали совет обороны с особыми полномочиями под руководством Орбана

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. В Венгрии создали совет обороны под руководством премьер-министра страны Виктора Орбана с особыми полномочиями для принятия политических решений, заявил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.
"Во вторник утром под руководством премьер-министра Виктора Орбана... был создан совет обороны... В связи с (спецоперацией) на Украине и последовавшим за ней европейским экономическим кризисом, а также усилением миграционного давления особое внимание в ближайшие годы необходимо уделить защите безопасности и суверенитета Венгрии", - приводит слова Хаваши агентство MTI. Отмечается, что совет обороны будет заниматься предложениями и отчетами, касающимися служб национальной безопасности, общественной безопасности, пограничной полиции, национальной обороны, дел беженцев, защиты от стихийных бедствий, борьбы с терроризмом и развития обороны.
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 14:21
Министр обороны Венгрии поручил усилить боеготовность армии
"Совет обороны является форумом для принятия государственных политических решений с особыми полномочиями, председателем является премьер-министр, а секретарем - главный советник по национальной безопасности", - говорится в сообщении.
Как сообщается, в совет войдут глава канцелярии премьера, министр внутренних дел, министр обороны, министр иностранных дел, а также выдвинутый премьером в члены совета главный советник по национальной безопасности. "Совет обороны собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели. Любой член может инициировать внеочередное собрание", - говорится в сообщении.
Орбан ранее заявил, что Венгрии необходимо сейчас увеличить военные возможности, а министр обороны страны Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы страны.
В конце мая правительство Венгрии объявило режим ЧП на всей территории страны на фоне ситуации на Украине. Одной из мер стало введение налога на сверхприбыль, доход от которого будет направлен в фонд сокращения коммунальных расходов и фонд обороны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Брюсселе, 23 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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