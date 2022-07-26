https://ria.ru/20220726/vengriya-1804997762.html

В Венгрии сформировали совет обороны под руководством Орбана

В Венгрии сформировали совет обороны под руководством Орбана - РИА Новости, 26.07.2022

В Венгрии сформировали совет обороны под руководством Орбана

В Венгрии создали совет обороны под руководством премьер-министра страны Виктора Орбана с особыми полномочиями для принятия политических решений, заявил... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:34

2022-07-26T12:34

2022-07-26T13:05

венгрия

в мире

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. В Венгрии создали совет обороны под руководством премьер-министра страны Виктора Орбана с особыми полномочиями для принятия политических решений, заявил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши."Во вторник утром под руководством премьер-министра Виктора Орбана... был создан совет обороны... В связи с (спецоперацией) на Украине и последовавшим за ней европейским экономическим кризисом, а также усилением миграционного давления особое внимание в ближайшие годы необходимо уделить защите безопасности и суверенитета Венгрии", - приводит слова Хаваши агентство MTI. Отмечается, что совет обороны будет заниматься предложениями и отчетами, касающимися служб национальной безопасности, общественной безопасности, пограничной полиции, национальной обороны, дел беженцев, защиты от стихийных бедствий, борьбы с терроризмом и развития обороны."Совет обороны является форумом для принятия государственных политических решений с особыми полномочиями, председателем является премьер-министр, а секретарем - главный советник по национальной безопасности", - говорится в сообщении.Как сообщается, в совет войдут глава канцелярии премьера, министр внутренних дел, министр обороны, министр иностранных дел, а также выдвинутый премьером в члены совета главный советник по национальной безопасности. "Совет обороны собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели. Любой член может инициировать внеочередное собрание", - говорится в сообщении.Орбан ранее заявил, что Венгрии необходимо сейчас увеличить военные возможности, а министр обороны страны Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы страны.В конце мая правительство Венгрии объявило режим ЧП на всей территории страны на фоне ситуации на Украине. Одной из мер стало введение налога на сверхприбыль, доход от которого будет направлен в фонд сокращения коммунальных расходов и фонд обороны.

https://ria.ru/20220714/vengriya-1802436818.html

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венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, в мире, виктор орбан