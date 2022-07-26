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Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от COVID-19 раз в полгода - РИА Новости, 26.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220726/vaktsinatsiya-1805031833.html
Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от COVID-19 раз в полгода
Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от COVID-19 раз в полгода - РИА Новости, 26.07.2022
Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от COVID-19 раз в полгода
Рекомендация проходить ревакцинацию против коронавируса раз в полгода сохраняется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:31
2022-07-26T13:31
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рекомендация проходить ревакцинацию против коронавируса раз в полгода сохраняется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В силе также остается рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью раз в полгода", - говорится в сообщении.Соблюдение базовых профилактических мер поможет сберечь здоровье, отметили в ведомстве.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявлено более 6,1 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 47 человек.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
13:31 26.07.2022
 
Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от COVID-19 раз в полгода

Роспотребнадзор сохранил рекомендацию прививаться от COVID-19 раз в полгода

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рекомендация проходить ревакцинацию против коронавируса раз в полгода сохраняется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В силе также остается рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью раз в полгода", - говорится в сообщении.
Соблюдение базовых профилактических мер поможет сберечь здоровье, отметили в ведомстве.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявлено более 6,1 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 47 человек.
Производство защитных масок в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 13:24Распространение коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал носить маски людям из групп риска
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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