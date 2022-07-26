https://ria.ru/20220726/vaktsinatsiya-1805031833.html
Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от COVID-19 раз в полгода
Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от COVID-19 раз в полгода - РИА Новости, 26.07.2022
Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от COVID-19 раз в полгода
Рекомендация проходить ревакцинацию против коронавируса раз в полгода сохраняется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:31
2022-07-26T13:31
2022-07-26T13:31
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рекомендация проходить ревакцинацию против коронавируса раз в полгода сохраняется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В силе также остается рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью раз в полгода", - говорится в сообщении.Соблюдение базовых профилактических мер поможет сберечь здоровье, отметили в ведомстве.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявлено более 6,1 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 47 человек.
https://ria.ru/20220726/maski-1805026572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от COVID-19 раз в полгода
Роспотребнадзор сохранил рекомендацию прививаться от COVID-19 раз в полгода