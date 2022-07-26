https://ria.ru/20220726/vaktsinatsiya-1805031833.html

Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от COVID-19 раз в полгода

Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от COVID-19 раз в полгода - РИА Новости, 26.07.2022

Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от COVID-19 раз в полгода

Рекомендация проходить ревакцинацию против коронавируса раз в полгода сохраняется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:31

2022-07-26T13:31

2022-07-26T13:31

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768964902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5827ba54cbbaed7fb3d31666ef5f99a.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рекомендация проходить ревакцинацию против коронавируса раз в полгода сохраняется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В силе также остается рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью раз в полгода", - говорится в сообщении.Соблюдение базовых профилактических мер поможет сберечь здоровье, отметили в ведомстве.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявлено более 6,1 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 47 человек.

https://ria.ru/20220726/maski-1805026572.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)