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Песков: в Минобороны знают о проблеме застрявших судов в портах Украины
Песков: в Минобороны знают о проблеме застрявших судов в портах Украины - РИА Новости, 26.07.2022
Песков: в Минобороны знают о проблеме застрявших судов в портах Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о застрявших иностранных судах в портах Украины, заявил, что Минобороны знают о такой проблеме. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:44
2022-07-26T13:44
2022-07-26T13:44
сергей лавров
россия
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о застрявших иностранных судах в портах Украины, заявил, что Минобороны знают о такой проблеме.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов."Нет, у меня нет комментариев по этому поводу. Да, это известная ситуация, на сколько я понимаю, о ней знают в министерстве обороны. Именно компетенции этого ведомства сейчас относятся к этой проблеме", - сказал Песков на вопрос о застрявших иностранных судах в украинских портах.
https://ria.ru/20220722/suda-1804346835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, в мире
Песков: в Минобороны знают о проблеме застрявших судов в портах Украины
Пресс-секретарь президента Песков: в Минобороны знают о застрявших в портах Украины судах