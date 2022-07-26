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Песков: в Минобороны знают о проблеме застрявших судов в портах Украины - РИА Новости, 26.07.2022
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Песков: в Минобороны знают о проблеме застрявших судов в портах Украины
Песков: в Минобороны знают о проблеме застрявших судов в портах Украины - РИА Новости, 26.07.2022
Песков: в Минобороны знают о проблеме застрявших судов в портах Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о застрявших иностранных судах в портах Украины, заявил, что Минобороны знают о такой проблеме. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:44
2022-07-26T13:44
сергей лавров
россия
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о застрявших иностранных судах в портах Украины, заявил, что Минобороны знают о такой проблеме.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов."Нет, у меня нет комментариев по этому поводу. Да, это известная ситуация, на сколько я понимаю, о ней знают в министерстве обороны. Именно компетенции этого ведомства сейчас относятся к этой проблеме", - сказал Песков на вопрос о застрявших иностранных судах в украинских портах.
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сергей лавров, россия, в мире
13:44 26.07.2022
 
Песков: в Минобороны знают о проблеме застрявших судов в портах Украины

Пресс-секретарь президента Песков: в Минобороны знают о застрявших в портах Украины судах

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКраны в порту
Краны в порту - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о застрявших иностранных судах в портах Украины, заявил, что Минобороны знают о такой проблеме.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов.
"Нет, у меня нет комментариев по этому поводу. Да, это известная ситуация, на сколько я понимаю, о ней знают в министерстве обороны. Именно компетенции этого ведомства сейчас относятся к этой проблеме", - сказал Песков на вопрос о застрявших иностранных судах в украинских портах.
Корабли в порту - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:48
Источник: инспекторы будут досматривать суда, идущие на Украину и обратно
 
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