https://ria.ru/20220726/ukraina-1805042747.html

Песков: в Минобороны знают о проблеме застрявших судов в портах Украины

Песков: в Минобороны знают о проблеме застрявших судов в портах Украины - РИА Новости, 26.07.2022

Песков: в Минобороны знают о проблеме застрявших судов в портах Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о застрявших иностранных судах в портах Украины, заявил, что Минобороны знают о такой проблеме. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:44

2022-07-26T13:44

2022-07-26T13:44

сергей лавров

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789541681_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_b790843fc37eb38589bbc27e4bb893cd.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о застрявших иностранных судах в портах Украины, заявил, что Минобороны знают о такой проблеме.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов."Нет, у меня нет комментариев по этому поводу. Да, это известная ситуация, на сколько я понимаю, о ней знают в министерстве обороны. Именно компетенции этого ведомства сейчас относятся к этой проблеме", - сказал Песков на вопрос о застрявших иностранных судах в украинских портах.

https://ria.ru/20220722/suda-1804346835.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, россия, в мире