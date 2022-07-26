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Кива назвал планы Украины наступать на юге капканом для Зеленского - РИА Новости, 26.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/ukraina-1804977021.html
Кива назвал планы Украины наступать на юге капканом для Зеленского
Кива назвал планы Украины наступать на юге капканом для Зеленского - РИА Новости, 26.07.2022
Кива назвал планы Украины наступать на юге капканом для Зеленского
Планы Киева наступать на юге стали капканом для Владимира Зеленского и его окружения, считает экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:46
2022-07-26T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
верховная рада украины
владимир зеленский
илья кива
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Планы Киева наступать на юге стали капканом для Владимира Зеленского и его окружения, считает экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал комичным анонсируемое киевскими властями очередное контрнаступление на регион. Он подчеркнул, что в области пройдет референдум, который четко определит регион как составную часть Российской Федерации."Капканом для команды Зеленского стала ранее распиаренная наступательная операция на Херсон, реальная цель которой была отвлечь общество от полного поражения в Донбассе и потери Луганской и Донецкой областей", - написал Кива в своем Telegram-канале.По его словам, обещанного Киевом "освобождения" территорий нет, все попытки оборачиваются потерями украинских войск. "План террора - организация терактов, убийств для запугивания и создания хаоса - на неконтролируемых территориях киевским режимом тоже не сработал: идет планомерная подготовка к референдуму. У лицедея все меньше остается фокусов в шляпе и параллельно растет волна недовольства и сомнений как у Запада, так и внутри украинского общества", - отметил Кива.Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее назвал подобные заявления Киева безосновательной попыткой психологического давления на местное население. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку украинские войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220725/krakh-1804689273.html
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в мире, украина, россия, верховная рада украины, владимир зеленский, илья кива, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:46 26.07.2022
 
Кива назвал планы Украины наступать на юге капканом для Зеленского

Экс-депутат Рады Кива назвал планы Украины наступать на юге капканом для Зеленского

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Планы Киева наступать на юге стали капканом для Владимира Зеленского и его окружения, считает экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал комичным анонсируемое киевскими властями очередное контрнаступление на регион. Он подчеркнул, что в области пройдет референдум, который четко определит регион как составную часть Российской Федерации.
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"Капканом для команды Зеленского стала ранее распиаренная наступательная операция на Херсон, реальная цель которой была отвлечь общество от полного поражения в Донбассе и потери Луганской и Донецкой областей", - написал Кива в своем Telegram-канале.
По его словам, обещанного Киевом "освобождения" территорий нет, все попытки оборачиваются потерями украинских войск. "План террора - организация терактов, убийств для запугивания и создания хаоса - на неконтролируемых территориях киевским режимом тоже не сработал: идет планомерная подготовка к референдуму. У лицедея все меньше остается фокусов в шляпе и параллельно растет волна недовольства и сомнений как у Запада, так и внутри украинского общества", - отметил Кива.
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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее назвал подобные заявления Киева безосновательной попыткой психологического давления на местное население. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку украинские войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийИлья КиваВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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