Кива назвал планы Украины наступать на юге капканом для Зеленского
Экс-депутат Рады Кива назвал планы Украины наступать на юге капканом для Зеленского
© Фото : @kivailyaИлья Кива
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Планы Киева наступать на юге стали капканом для Владимира Зеленского и его окружения, считает экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал комичным анонсируемое киевскими властями очередное контрнаступление на регион. Он подчеркнул, что в области пройдет референдум, который четко определит регион как составную часть Российской Федерации.
По его словам, обещанного Киевом "освобождения" территорий нет, все попытки оборачиваются потерями украинских войск. "План террора - организация терактов, убийств для запугивания и создания хаоса - на неконтролируемых территориях киевским режимом тоже не сработал: идет планомерная подготовка к референдуму. У лицедея все меньше остается фокусов в шляпе и параллельно растет волна недовольства и сомнений как у Запада, так и внутри украинского общества", - отметил Кива.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее назвал подобные заявления Киева безосновательной попыткой психологического давления на местное население. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, у Киева нет возможности перейти в масштабное контрнаступление, поскольку украинские войска деморализованы, оперативно-стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.