https://ria.ru/20220726/ukraina-1804961580.html
СМИ: Украина может остаться без средств к осени при росте военных расходов
СМИ: Украина может остаться без средств к осени при росте военных расходов - РИА Новости, 26.07.2022
СМИ: Украина может остаться без средств к осени при росте военных расходов
Власти Украины могут осенью остаться без средств в случае, если военные расходы продолжат расти, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинского... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:03
2022-07-26T11:03
2022-07-26T14:03
специальная военная операция на украине
украина
экономика
владимир зеленский
олег устенко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Власти Украины могут осенью остаться без средств в случае, если военные расходы продолжат расти, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинского эксперта-экономиста Марию Репко.Газета считает, что украинское правительство, которое для покрытия военных расходов уже сократило траты на повседневные услуги, может принять более радикальные меры. По мнению Репко, сохранение роста военных расходов приведет к тому, что осенью у правительства закончатся средства.Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в понедельник, что дефицит бюджета Украины к концу года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35 процентов ВВП страны.
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802635738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, экономика, владимир зеленский, олег устенко, ситуация в днр и лнр
11:03 26.07.2022 (обновлено: 14:03 26.07.2022)
СМИ: Украина может остаться без средств к осени при росте военных расходов
FT предупредила о риске финансовой катастрофы для Украины к осени