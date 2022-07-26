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СМИ: Украина может остаться без средств к осени при росте военных расходов - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/ukraina-1804961580.html
СМИ: Украина может остаться без средств к осени при росте военных расходов
СМИ: Украина может остаться без средств к осени при росте военных расходов - РИА Новости, 26.07.2022
СМИ: Украина может остаться без средств к осени при росте военных расходов
Власти Украины могут осенью остаться без средств в случае, если военные расходы продолжат расти, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинского... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:03
2022-07-26T14:03
специальная военная операция на украине
украина
экономика
владимир зеленский
олег устенко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Власти Украины могут осенью остаться без средств в случае, если военные расходы продолжат расти, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинского эксперта-экономиста Марию Репко.Газета считает, что украинское правительство, которое для покрытия военных расходов уже сократило траты на повседневные услуги, может принять более радикальные меры. По мнению Репко, сохранение роста военных расходов приведет к тому, что осенью у правительства закончатся средства.Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в понедельник, что дефицит бюджета Украины к концу года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35 процентов ВВП страны.
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802635738.html
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украина, экономика, владимир зеленский, олег устенко, ситуация в днр и лнр
11:03 26.07.2022 (обновлено: 14:03 26.07.2022)
 
СМИ: Украина может остаться без средств к осени при росте военных расходов

FT предупредила о риске финансовой катастрофы для Украины к осени

© AFP 2022 / Miguel MedinaУкраинские военнослужащие на танке Т-72
Украинские военнослужащие на танке Т-72 - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / Miguel Medina
Украинские военнослужащие на танке Т-72. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Власти Украины могут осенью остаться без средств в случае, если военные расходы продолжат расти, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинского эксперта-экономиста Марию Репко.
Газета считает, что украинское правительство, которое для покрытия военных расходов уже сократило траты на повседневные услуги, может принять более радикальные меры. По мнению Репко, сохранение роста военных расходов приведет к тому, что осенью у правительства закончатся средства.
Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в понедельник, что дефицит бюджета Украины к концу года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35 процентов ВВП страны.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЭкономикаВладимир ЗеленскийОлег УстенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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