https://ria.ru/20220726/ukraina-1804770057.html

"Хочет править в одиночку": Зеленский предал своих спонсоров

"Хочет править в одиночку": Зеленский предал своих спонсоров - РИА Новости, 26.07.2022

"Хочет править в одиночку": Зеленский предал своих спонсоров

Владимир Зеленский объявил олигархам войну. Богатейший из них уже лишился всех СМИ, а самый хитрый может остаться без украинского гражданства. Но простые... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:00

2022-07-26T08:00

2022-07-26T08:12

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

алексей данилов

виктор медведчук

украина

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Владимир Зеленский объявил олигархам войну. Богатейший из них уже лишился всех СМИ, а самый хитрый может остаться без украинского гражданства. Но простые украинцы лучше жить не станут. Наоборот, прав у них все меньше. К чему приведет борьба в верхах — в материале РИА Новости.Борьба с олигархамиНа Украине, по официальной формулировке, олигарх — это тот, кто владеет активами на сумму не меньше 80 миллионов долларов, участвует в политической жизни и оказывает большое влияние на СМИ. Закон о борьбе с ними приняли в 2021-м. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, всего в стране насчитали 86 олигархов. Глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков уверен, что после завершения боевых действий олигархов не будет — они превратятся в крупных бизнесменов, не замешанных в политике.Хотя команда президента Владимира Зеленского прямо обвиняет богатейших украинцев в разорении страны, формально им ничто не угрожает. Просто нельзя финансировать политиков и встречаться с чиновниками, а если те все-таки вступят в какие-то отношения — их уволят. Но одно дело буква закона и совсем другое — его дух.Год назад все началось с атаки на медийную империю лидера оппозиции Виктора Медведчука (12-е место в списке украинского Forbes). Несколько связанных с ним СМИ, вопреки конституции, закрыли по решению СНБО, а его самого отправили под домашний арест за якобы финансирование ДНР и ЛНР. После 24 февраля Медведчука арестовали. Многие украинцы это приветствовали, поскольку он ассоциировался с влиянием Москвы.Затем Зеленский заявил, что богатейшего гражданина Украины Рината Ахметова уговаривают поддержать государственный переворот. Тот все отрицал, но Генпрокуратура пригрозила ему возбуждением 200 уголовных дел. Наблюдатели оценивали возможный ущерб от войны Ахметова с Зеленским в 30 процентов украинской экономики. Однако столкновения так и не произошло — помешала спецоперация.Не хозяин ДонбассаНа пятый месяц СВО Ахметов публично отказался от всех своих СМИ, сославшись на закон о борьбе с олигархами. Но позже уточнил, что из-за боевых действий лишился значительной части производственных мощностей, сосредоточенных в Донбассе. А медиа, которые в 2020-м принесли убытков на 2,8 миллиарда гривен (свыше 100 миллионов долларов), потеряли для него всякую привлекательность, поскольку теперь крутят государственный марафон "Единые новости" об успехах Украины в борьбе с Россией.В итоге с Ахметова исключили из списка олигархов. Но этому не обрадовались даже те, кто многие годы клеймил его как врага украинцев. К примеру, неонацист и бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, подозревавший Ахметова в связях с Москвой, выразил недовольство тем, что с украинского медиарынка выживают неугодных Зеленскому и однажды места для критики режима вовсе не останется. О том же говорила член "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.Зато в офисе президента все очень довольны. "Ключевая черта зрелых государств — обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации — начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса", — указал советник главы ОП Михаил Подоляк.Украинские СМИ сообщают, что на очереди Виктор Пинчук (второй в списке Forbes), контролирующий три телеканала, включая ICTV, и Томаш Фиада, владеющий несколькими онлайн-ресурсами, в том числе "Украинской правдой". Еще одной жертвой Зеленского мог бы стать экс-президент Петр Порошенко (девятая строчка рейтинга), но он предусмотрительно продал 100 процентов прав на телеканалы медиахолдингу "Свободные медиа".Еврейский вопросДепутат Верховной рады от "Батькивщины" Сергей Власенко опубликовал фотографию секретного указа Зеленского о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского (восьмой в списке Forbes), его партнеров по бизнесу Геннадия Боголюбова (7-е место) и Геннадия Корбана, возглавляющего штаб по обороне Днепра. Коломойский контролирует медийную империю "1+1". Помимо одноименного телеканала, туда, например, входит информационное агентство УНИАН.По данным украинских СМИ, документ о лишении гражданства еще не подписан — президент взвешивает плюсы и минусы такого шага. Формальный предлог — то, что у членов команды Коломойского есть израильские паспорта. Решение, если его примут, будет антиконституционным, но после 24 февраля на Украине уже никто ничему не удивляется. Возможно, олигарха пока просто пугают, давая понять, что ссора с главой государства может закончиться американской тюрьмой.Коломойский был одним из архитекторов победы Зеленского на президентских выборах в 2019-м. Однако затем в США возбудили против него уголовное дело по обвинению в коррупции. Зеленский публично дистанцировался от благодетеля, отметив, что видит разницу между предпринимателями, которым нужно помогать, и олигархами — с ними следует бороться. Месть за предательство настигла Зеленского уже во время российской спецоперации. Корбан рассказал конгрессвумен США Виктории Спартц, что глава офиса президента Андрей Ермак сотрудничает с Россией. Она настолько этим прониклась, что потребовала от Белого дома проверить украинца, поскольку он может расходовать американскую помощь не по назначению.Экономика властиЧем бы ни закончилось преследование олигархов, рядовым украинцам это вряд ли поможет. На днях вступили в силу поправки в Трудовой кодекс. Теперь сроки оплаты отпусков определяются работодателем, а не государством. Рабочую неделю можно увеличить с 40 до 60 часов (то есть шестидневка по десять часов). Мобилизованным сотрудникам необязательно начислять зарплату, а пропавших без вести увольняют через четыре месяца.Украину давно контролируют американцы, и сейчас они перекраивают экономику по своему образу и подобию, лишая людей элементарных социальных гарантий, считает замглавы Института стран СНГ Леонид Жарихин. Борьба с олигархами нужна для прикрытия. В то же время Зеленский изначально стремился сконцентрировать всю власть в своих руках, чтобы из Вашингтона по всем вопросам обращались только к нему. Спецоперация — хороший для этого повод."Те, на кого оказывают давление, — это наиболее самостоятельные фигуры, которые не устраивали ни Зеленского, ни США", — подчеркнул политолог.Президент Украины думает не о стране и народе, а об укреплении собственной власти, согласен глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. "Он хочет править самостоятельно, олигархи должны быть его подчиненными. Запад ему в этом помогает, потому что кураторам проще работать с одним человеком, а не с десятью", — говорит эксперт.Правда, как бы президент Украины ни старался, у него не получится легко победить крупный бизнес. Даже без контроля над СМИ Ахметов и Коломойский смогут скупать депутатов Верховной рады, которые будут голосовать за нужные заказчикам законопроекты, добавил Денисов. К тому же бывший "хозяин Донбасса" уже приступил к созданию собственных СМИ в Польше, чтобы оттуда освещать свою деятельность на родине.

https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html

https://ria.ru/20220716/ukraina-1802758374.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html

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