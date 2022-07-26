https://ria.ru/20220726/ugroza-1804922743.html

Пушков назвал угрозу, исходящую от властей Молдавии

Пушков назвал угрозу, исходящую от властей Молдавии - РИА Новости, 26.07.2022

Пушков назвал угрозу, исходящую от властей Молдавии

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика властей Молдавии угрожает ее территориальной целостности. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T04:16

2022-07-26T04:16

2022-07-26T04:16

в мире

майя санду

молдавия

румыния

алексей пушков

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика властей Молдавии угрожает ее территориальной целостности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Угроза, по мнению парламентария, заключается в намерениях президента Майи Санду превратить страну в "румынскую провинцию"."Это – реальная угроза: Приднестровье, судя по настроениям его граждан и заявлениям его руководства, не намерено идти по этому пути", - написал Пушков.Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил РИА Новости, что возможный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В 2006 году в ПМР прошел референдум, на котором 97% проголосовавших выступили за независимость и последующее вхождение в состав Российской Федерации.В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года, а 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.В регионе размещается оперативная группа российских войск (ОГРВ) – преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

молдавия

румыния

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в мире, майя санду, молдавия, румыния, алексей пушков