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Подозреваемый в убийстве двух человек в Подмосковье явился с повинной - РИА Новости, 26.07.2022
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Подозреваемый в убийстве двух человек в Подмосковье явился с повинной
Подозреваемый в убийстве двух человек в Подмосковье явился с повинной - РИА Новости, 26.07.2022
Подозреваемый в убийстве двух человек в Подмосковье явился с повинной
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек в Подмосковье, явился с повинной, он добровольно обратился в прокуратуру с заявлением, сообщается в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:30
2022-07-26T12:39
происшествия
московская область (подмосковье)
павловский посад
россия
электросталь
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек в Подмосковье, явился с повинной, он добровольно обратился в прокуратуру с заявлением, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Ранее ГСУСК по Подмосковью сообщал, что в прошедшую субботу неподалеку от города Павловский Посад было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Позднее нашли тело еще одного погибшего на участке дома в деревне Власово, также с огнестрельными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства двоих мужчин 1964 и 1962 годов рождения по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемого искали правоохранители."В настоящее время подозреваемый 53-летний житель Электростали добровольно обратился в прокуратуру Московской области с заявлением о совершении преступления", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20220725/ubiystvo-1804686421.html
московская область (подмосковье)
павловский посад
россия
электросталь
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происшествия, московская область (подмосковье), павловский посад, россия, электросталь
12:30 26.07.2022 (обновлено: 12:39 26.07.2022)
 
Подозреваемый в убийстве двух человек в Подмосковье явился с повинной

Житель Электростали, подозреваемый в убийстве двух человек, явился с повинной

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек в Подмосковье, явился с повинной, он добровольно обратился в прокуратуру с заявлением, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ранее ГСУСК по Подмосковью сообщал, что в прошедшую субботу неподалеку от города Павловский Посад было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Позднее нашли тело еще одного погибшего на участке дома в деревне Власово, также с огнестрельными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства двоих мужчин 1964 и 1962 годов рождения по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемого искали правоохранители.
"В настоящее время подозреваемый 53-летний житель Электростали добровольно обратился в прокуратуру Московской области с заявлением о совершении преступления", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Павловский ПосадРоссияЭлектросталь
 
 
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