https://ria.ru/20220726/ubiystvo-1804995511.html

Подозреваемый в убийстве двух человек в Подмосковье явился с повинной

Подозреваемый в убийстве двух человек в Подмосковье явился с повинной - РИА Новости, 26.07.2022

Подозреваемый в убийстве двух человек в Подмосковье явился с повинной

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек в Подмосковье, явился с повинной, он добровольно обратился в прокуратуру с заявлением, сообщается в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:30

2022-07-26T12:30

2022-07-26T12:39

происшествия

московская область (подмосковье)

павловский посад

россия

электросталь

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек в Подмосковье, явился с повинной, он добровольно обратился в прокуратуру с заявлением, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Ранее ГСУСК по Подмосковью сообщал, что в прошедшую субботу неподалеку от города Павловский Посад было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Позднее нашли тело еще одного погибшего на участке дома в деревне Власово, также с огнестрельными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства двоих мужчин 1964 и 1962 годов рождения по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемого искали правоохранители."В настоящее время подозреваемый 53-летний житель Электростали добровольно обратился в прокуратуру Московской области с заявлением о совершении преступления", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20220725/ubiystvo-1804686421.html

московская область (подмосковье)

павловский посад

россия

электросталь

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), павловский посад, россия, электросталь