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Турция следит за ситуацией в одесском порту, заявил представитель Эрдогана - РИА Новости, 26.07.2022
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Турция следит за ситуацией в одесском порту, заявил представитель Эрдогана
Турция следит за ситуацией в одесском порту, заявил представитель Эрдогана - РИА Новости, 26.07.2022
Турция следит за ситуацией в одесском порту, заявил представитель Эрдогана
Турция внимательно следит за ситуацией в одесском порту, намерена поднять вопрос в переговорах с российской стороной, заявил официальный представитель... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:36
2022-07-26T09:36
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АНКАРА, 26 июл – РИА Новости. Турция внимательно следит за ситуацией в одесском порту, намерена поднять вопрос в переговорах с российской стороной, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна."Таких атак следует избегать. Мы будем очень внимательно следить за этим. Мы поднимем этот вопрос в переговорах с Россией. С другой стороны, это показывает, насколько сложно любое соглашение в нынешних условиях", - сказал Калын в интервью CNN International, его слова приводит местная газета Star.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/vyvoz-zerna-1804896295.html
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в мире, россия, турция, одесса, оон, вмф рф
09:36 26.07.2022
 
Турция следит за ситуацией в одесском порту, заявил представитель Эрдогана

Представитель президента Турции Калын: Анкара следит за ситуацией в одесском порту

© AFP 2022 / Odessa City Council Telegram channelЛиквидация пожара в порту Одессы
Ликвидация пожара в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / Odessa City Council Telegram channel
Ликвидация пожара в порту Одессы
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АНКАРА, 26 июл – РИА Новости. Турция внимательно следит за ситуацией в одесском порту, намерена поднять вопрос в переговорах с российской стороной, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна.
"Таких атак следует избегать. Мы будем очень внимательно следить за этим. Мы поднимем этот вопрос в переговорах с Россией. С другой стороны, это показывает, насколько сложно любое соглашение в нынешних условиях", - сказал Калын в интервью CNN International, его слова приводит местная газета Star.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В порту Одессы. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 20:24В мире
ООН подтвердила возможность беспрепятственного вывоза зерна из Одессы
 
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