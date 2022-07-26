Турция следит за ситуацией в одесском порту, заявил представитель Эрдогана
Представитель президента Турции Калын: Анкара следит за ситуацией в одесском порту
Ликвидация пожара в порту Одессы
АНКАРА, 26 июл – РИА Новости. Турция внимательно следит за ситуацией в одесском порту, намерена поднять вопрос в переговорах с российской стороной, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна.
"Таких атак следует избегать. Мы будем очень внимательно следить за этим. Мы поднимем этот вопрос в переговорах с Россией. С другой стороны, это показывает, насколько сложно любое соглашение в нынешних условиях", - сказал Калын в интервью CNN International, его слова приводит местная газета Star.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.