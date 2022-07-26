https://ria.ru/20220726/turtsiya-1804938492.html

Турция следит за ситуацией в одесском порту, заявил представитель Эрдогана

Турция следит за ситуацией в одесском порту, заявил представитель Эрдогана - РИА Новости, 26.07.2022

Турция следит за ситуацией в одесском порту, заявил представитель Эрдогана

Турция внимательно следит за ситуацией в одесском порту, намерена поднять вопрос в переговорах с российской стороной, заявил официальный представитель... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:36

2022-07-26T09:36

2022-07-26T09:36

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АНКАРА, 26 июл – РИА Новости. Турция внимательно следит за ситуацией в одесском порту, намерена поднять вопрос в переговорах с российской стороной, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удар никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна."Таких атак следует избегать. Мы будем очень внимательно следить за этим. Мы поднимем этот вопрос в переговорах с Россией. С другой стороны, это показывает, насколько сложно любое соглашение в нынешних условиях", - сказал Калын в интервью CNN International, его слова приводит местная газета Star.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/vyvoz-zerna-1804896295.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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