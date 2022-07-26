Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для судов в Черном море
Представитель президенты Турции Калын: Анкара готова помочь расчистить от мин Черном море
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 26 июл – РИА Новости. Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для движения судов в Черном море, Анкара видит эту готовность и у Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
По словам Клына, "из-за соображений безопасности киевская администрация заминировала Одесский порт" после начала конфликта в стране.
"По этой причине киевская администрация создаст три коридора. Мы будем готовы помочь расчистить эти коридоры, но у них видна готовность сделать это самим", - сказал Калын в интервью CNN International, его слова приводит местная газета Star.
В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.