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Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для судов в Черном море - РИА Новости, 26.07.2022
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Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для судов в Черном море
Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для судов в Черном море - РИА Новости, 26.07.2022
Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для судов в Черном море
Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для движения судов в Черном море, Анкара видит эту готовность и у Киева, заявил официальный представитель... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T08:51
2022-07-26T08:51
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АНКАРА, 26 июл – РИА Новости. Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для движения судов в Черном море, Анкара видит эту готовность и у Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.По словам Клына, "из-за соображений безопасности киевская администрация заминировала Одесский порт" после начала конфликта в стране."По этой причине киевская администрация создаст три коридора. Мы будем готовы помочь расчистить эти коридоры, но у них видна готовность сделать это самим", - сказал Калын в интервью CNN International, его слова приводит местная газета Star.В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220722/koridor-1804329285.html
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владимир путин, россия, турция, черное море, оон, в мире
08:51 26.07.2022
 
Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для судов в Черном море

Представитель президенты Турции Калын: Анкара готова помочь расчистить от мин Черном море

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 26 июл – РИА Новости. Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для движения судов в Черном море, Анкара видит эту готовность и у Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:16
Эрдоган анонсировал создание безопасного коридора в Черном море
По словам Клына, "из-за соображений безопасности киевская администрация заминировала Одесский порт" после начала конфликта в стране.
"По этой причине киевская администрация создаст три коридора. Мы будем готовы помочь расчистить эти коридоры, но у них видна готовность сделать это самим", - сказал Калын в интервью CNN International, его слова приводит местная газета Star.
В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Отдыхающие на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:48
Эксперт заявил о возможных провокациях в Черном море из-за минирования
 
Владимир ПутинРоссияТурцияЧерное мореООНВ мире
 
 
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