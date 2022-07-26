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"Синема Парк" и "Формула Кино" покажут турнир "Бойцовский клуб РЕН ТВ"

"Синема Парк" и "Формула Кино" покажут турнир "Бойцовский клуб РЕН ТВ" - РИА Новости, 26.07.2022

"Синема Парк" и "Формула Кино" покажут турнир "Бойцовский клуб РЕН ТВ"

Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" 5 августа покажет прямую трансляцию турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ", который впервые будет проведен по... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:44

2022-07-26T12:44

2022-07-26T12:44

пресс-релизы

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МОСКВА, 26 июл – Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино". Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" 5 августа покажет прямую трансляцию турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ", который впервые будет проведен по правилам ММА. В главном бою сразятся Джефф Монсон и Вячеслав Дацик.Впервые турнир в рамках "Бойцовского клуба РЕН ТВ" будет проходить по правилам ММА. Прямая трансляция события в кинотеатрах состоится 5 августа 2022 года. Главной схваткой вечера станет состязание чемпиона мира в тяжёлой весовой категории Джеффа Монсона и мастера сокрушительных ударов супертяжелой весовой категории Вячеслава Дацика.Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. Американский спортсмен получил свое прозвище "Снеговик" в начале карьеры, благодаря атакам, которые сравнивали со снежным комом. На протяжении нескольких лет Джефф Монсон работал в качестве детского и семейного психолога в США, имеет блестящее образование и докторскую степень. Несколько лет назад Джефф Монсон переехал в Россию, в 2018 году получил российское гражданство и начал политическую карьеру в качестве депутата Красногорского городского совета. "Я восхищался Россией и чувствовал себя русским ещё до того, как стал обладателем российского паспорта", — говорит "Снеговик". В 2021 году заявил о завершении спортивной карьеры, однако принял решение вызвать на бой Вячеслава Дацика на турнире "Бойцовского клуба РЕН ТВ".Вячеслав Дацик — российский профессиональный боксёр, боец смешанного стиля, кикбоксёр и тайбоксёр. Еще в подростковом возрасте он начал участвовать в боях без правил. Тогда Дацик и получил прозвище "Рыжий Тарзан". Эпатаж, эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары — главные особенности бойца. В 1999 году в дебютном бою он одержал победу в спарринге с белорусом Андреем Орловским, будущим чемпионом UFC. Выиграть Вячеславу Дацику помог нокаут на 6 минуте. Благодаря этому поединку "Рыжий Тарзан" обрел широкую известность среди любителей единоборств.Не меняя интересным станет бой короля кулачных промоушенов Гаджи Наврузова и бразильского единоборца Фернандо Родригеза.Гаджи "Автомат" — российский профессиональный боец, выступающий в тяжёлой и супертяжёлой весовой категории на турнирах по кулачным боям, боксу, тайскому боксу и кикбоксингу, один из самых медийных персонажей современных единоборств.Фернандо Родригес – боец смешанных единоборств из Бразилии. Соперник россиянина принимал участие в турнирах промоушенов KSW, Talent MMA Circuit, IGF. Из 20 боев 12 завершил своей победой. Выходил на бой против российских спортсменов: Сергея Харитонова, Сергея Билостенного, Кирилла Корнилова.Российские бойцы ММА и популярные видеоблогеры -- Святослав Коваленко и Саша Стоун также встретятся на ринге 5 августа.Святослав Коваленко имеет за глаза прозвище Дерзкий гопник. Автор канала "KOVALENKO" на платформе YouTube с почти 700 тыс. подписчиков. С 2019-го года регулярно проводит бои в различных промоушенах. В последние полгода сильно прибавил как спортсмен.Александр Зарубин, известный под псевдонимом Саша Стоун, - многократный чемпион мира и России по MMA, популярный блогер, имеющий более 2,4 миллионов подписчиков. Музыкант и певец, убежденный сторонник здорового образа жизни.А также стала известна 4 пара – Николай Чибисов (Чибис) против Андрей Ефимов (Ушу мастер)Впервые весь турнир "Бойцовского клуба РЕН ТВ" пройдет по правилам смешанных единоборств. Ранее бои проводились только по правилам бокса.Прямая трансляция турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ" пройдет 5 августа в 18 городах Объединенной киносети "Синема Парк" и "Формула Кино". Билеты уже в продаже на kinoteatr.ruПартнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы