https://ria.ru/20220726/tunis-1804918131.html
Exit poll: более 90% жителей Туниса проголосовали за поправки в конституцию
Exit poll: более 90% жителей Туниса проголосовали за поправки в конституцию - РИА Новости, 26.07.2022
Exit poll: более 90% жителей Туниса проголосовали за поправки в конституцию
Свыше 90% жителей Туниса, принявших участие в референдуме по конституции, проголосовали за поправки в основной закон, заявил глава тунисской ассоциации по... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T01:14
2022-07-26T01:14
2022-07-26T01:14
в мире
тунис (страна)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111157/05/1111570564_0:8:3154:1782_1920x0_80_0_0_5bc69ecad3f803d05c954968906778ad.jpg
ТУНИС, 26 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Свыше 90% жителей Туниса, принявших участие в референдуме по конституции, проголосовали за поправки в основной закон, заявил глава тунисской ассоциации по изучению общественного мнения Sigma Conseil Хасан аз-Заркуни.Участки для голосования закрылись в 22.00 по местному времени (00.00 мск), начат подсчет голосов.Голосование проходило в понедельник по всей стране. По данным избиркома, к 19.00 (21.00 мск) в референдуме приняли участие свыше 1 миллиона 900 тысяч человек, явка превысила 21%.Проголосовать имели право свыше 9 миллионов человек. В бюллетене было всего два вопроса – о согласии или несогласии с проектом новой конституции.Глава избиркома Туниса Фарук Буаскар ранее заявлял, что официальные итоги голосования могут быть обнародованы во вторник. Однако в понедельник вечером его заместитель Махер аль-Джадиди сообщил, что "у избиркома для подсчета голосов есть три дня".На центральных улицах столицы Туниса, в частности авеню Хабиба Бургибы, на которой оппозиция в преддверии референдума проводила протесты, сейчас находятся усиленные наряды сил безопасности.Голосование прошло на фоне острых разногласий между сторонниками президента, инициировавшего референдум, и его противниками. Часть оппозиции призвала своих сторонников бойкотировать референдум.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, президент Туниса Кайс Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года глава республики распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".Оппозиция обвиняет Саида, который до избрания президентом был преподавателем права, в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.Поправки к конституции, с которыми не согласна оппозиция, наделяют главу государства неограниченными полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. Если поправки будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.По данным государственных СМИ, Саида в его инициативах по фактическому изменению политического строя поддерживает большинство населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/1804769674.html
тунис (страна)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111157/05/1111570564_425:0:3154:2047_1920x0_80_0_0_d325416e031940424783f948a42a4cc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тунис (страна)
Exit poll: более 90% жителей Туниса проголосовали за поправки в конституцию
Exit poll: более 90% жителей Туниса на референдуме проголосовали за поправки в конституцию
ТУНИС, 26 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Свыше 90% жителей Туниса, принявших участие в референдуме по конституции, проголосовали за поправки в основной закон, заявил глава тунисской ассоциации по изучению общественного мнения Sigma Conseil Хасан аз-Заркуни.
Участки для голосования закрылись в 22.00 по местному времени (00.00 мск), начат подсчет голосов.
"Согласно первоначальным подсчетам, основанным на опросах избирателей на выходе с участков, за проект конституции проголосовали около 92,3%, против – 7,7%", - заявил аз-Заркуни в эфире национального телевидения.
Голосование проходило в понедельник по всей стране. По данным избиркома, к 19.00 (21.00 мск) в референдуме приняли участие свыше 1 миллиона 900 тысяч человек, явка превысила 21%.
Проголосовать имели право свыше 9 миллионов человек. В бюллетене было всего два вопроса – о согласии или несогласии с проектом новой конституции.
Глава избиркома Туниса
Фарук Буаскар ранее заявлял, что официальные итоги голосования могут быть обнародованы во вторник. Однако в понедельник вечером его заместитель Махер аль-Джадиди сообщил, что "у избиркома для подсчета голосов есть три дня".
На центральных улицах столицы Туниса, в частности авеню Хабиба Бургибы, на которой оппозиция в преддверии референдума проводила протесты, сейчас находятся усиленные наряды сил безопасности.
Голосование прошло на фоне острых разногласий между сторонниками президента, инициировавшего референдум, и его противниками. Часть оппозиции призвала своих сторонников бойкотировать референдум.
На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, президент Туниса Кайс Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года глава республики распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".
Оппозиция обвиняет Саида, который до избрания президентом был преподавателем права, в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.
Поправки к конституции, с которыми не согласна оппозиция, наделяют главу государства неограниченными полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. Если поправки будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.
По данным государственных СМИ, Саида в его инициативах по фактическому изменению политического строя поддерживает большинство населения.