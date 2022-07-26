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Exit poll: более 90% жителей Туниса проголосовали за поправки в конституцию - РИА Новости, 26.07.2022
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Exit poll: более 90% жителей Туниса проголосовали за поправки в конституцию
Exit poll: более 90% жителей Туниса проголосовали за поправки в конституцию - РИА Новости, 26.07.2022
Exit poll: более 90% жителей Туниса проголосовали за поправки в конституцию
Свыше 90% жителей Туниса, принявших участие в референдуме по конституции, проголосовали за поправки в основной закон, заявил глава тунисской ассоциации по... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T01:14
2022-07-26T01:14
в мире
тунис (страна)
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ТУНИС, 26 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Свыше 90% жителей Туниса, принявших участие в референдуме по конституции, проголосовали за поправки в основной закон, заявил глава тунисской ассоциации по изучению общественного мнения Sigma Conseil Хасан аз-Заркуни.Участки для голосования закрылись в 22.00 по местному времени (00.00 мск), начат подсчет голосов.Голосование проходило в понедельник по всей стране. По данным избиркома, к 19.00 (21.00 мск) в референдуме приняли участие свыше 1 миллиона 900 тысяч человек, явка превысила 21%.Проголосовать имели право свыше 9 миллионов человек. В бюллетене было всего два вопроса – о согласии или несогласии с проектом новой конституции.Глава избиркома Туниса Фарук Буаскар ранее заявлял, что официальные итоги голосования могут быть обнародованы во вторник. Однако в понедельник вечером его заместитель Махер аль-Джадиди сообщил, что "у избиркома для подсчета голосов есть три дня".На центральных улицах столицы Туниса, в частности авеню Хабиба Бургибы, на которой оппозиция в преддверии референдума проводила протесты, сейчас находятся усиленные наряды сил безопасности.Голосование прошло на фоне острых разногласий между сторонниками президента, инициировавшего референдум, и его противниками. Часть оппозиции призвала своих сторонников бойкотировать референдум.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, президент Туниса Кайс Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года глава республики распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".Оппозиция обвиняет Саида, который до избрания президентом был преподавателем права, в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.Поправки к конституции, с которыми не согласна оппозиция, наделяют главу государства неограниченными полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. Если поправки будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.По данным государственных СМИ, Саида в его инициативах по фактическому изменению политического строя поддерживает большинство населения.
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в мире, тунис (страна)
01:14 26.07.2022
 
Exit poll: более 90% жителей Туниса проголосовали за поправки в конституцию

Exit poll: более 90% жителей Туниса на референдуме проголосовали за поправки в конституцию

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТунис
Тунис - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТУНИС, 26 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Свыше 90% жителей Туниса, принявших участие в референдуме по конституции, проголосовали за поправки в основной закон, заявил глава тунисской ассоциации по изучению общественного мнения Sigma Conseil Хасан аз-Заркуни.
Участки для голосования закрылись в 22.00 по местному времени (00.00 мск), начат подсчет голосов.
"Согласно первоначальным подсчетам, основанным на опросах избирателей на выходе с участков, за проект конституции проголосовали около 92,3%, против – 7,7%", - заявил аз-Заркуни в эфире национального телевидения.
Голосование проходило в понедельник по всей стране. По данным избиркома, к 19.00 (21.00 мск) в референдуме приняли участие свыше 1 миллиона 900 тысяч человек, явка превысила 21%.
Проголосовать имели право свыше 9 миллионов человек. В бюллетене было всего два вопроса – о согласии или несогласии с проектом новой конституции.
Глава избиркома Туниса Фарук Буаскар ранее заявлял, что официальные итоги голосования могут быть обнародованы во вторник. Однако в понедельник вечером его заместитель Махер аль-Джадиди сообщил, что "у избиркома для подсчета голосов есть три дня".
На центральных улицах столицы Туниса, в частности авеню Хабиба Бургибы, на которой оппозиция в преддверии референдума проводила протесты, сейчас находятся усиленные наряды сил безопасности.
Голосование прошло на фоне острых разногласий между сторонниками президента, инициировавшего референдум, и его противниками. Часть оппозиции призвала своих сторонников бойкотировать референдум.
На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, президент Туниса Кайс Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года глава республики распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".
Оппозиция обвиняет Саида, который до избрания президентом был преподавателем права, в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.
Поправки к конституции, с которыми не согласна оппозиция, наделяют главу государства неограниченными полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. Если поправки будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.
По данным государственных СМИ, Саида в его инициативах по фактическому изменению политического строя поддерживает большинство населения.
Референдум в Тунисе: какой путь выберет страна - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вчера, 13:21Прямой эфир
Референдум в Тунисе: какой путь выберет страна
 
В миреТунис (страна)
 
 
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