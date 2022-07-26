https://ria.ru/20220726/tunis-1804918131.html

Exit poll: более 90% жителей Туниса проголосовали за поправки в конституцию

Exit poll: более 90% жителей Туниса проголосовали за поправки в конституцию - РИА Новости, 26.07.2022

Exit poll: более 90% жителей Туниса проголосовали за поправки в конституцию

Свыше 90% жителей Туниса, принявших участие в референдуме по конституции, проголосовали за поправки в основной закон, заявил глава тунисской ассоциации по... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T01:14

2022-07-26T01:14

2022-07-26T01:14

в мире

тунис (страна)

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ТУНИС, 26 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Свыше 90% жителей Туниса, принявших участие в референдуме по конституции, проголосовали за поправки в основной закон, заявил глава тунисской ассоциации по изучению общественного мнения Sigma Conseil Хасан аз-Заркуни.Участки для голосования закрылись в 22.00 по местному времени (00.00 мск), начат подсчет голосов.Голосование проходило в понедельник по всей стране. По данным избиркома, к 19.00 (21.00 мск) в референдуме приняли участие свыше 1 миллиона 900 тысяч человек, явка превысила 21%.Проголосовать имели право свыше 9 миллионов человек. В бюллетене было всего два вопроса – о согласии или несогласии с проектом новой конституции.Глава избиркома Туниса Фарук Буаскар ранее заявлял, что официальные итоги голосования могут быть обнародованы во вторник. Однако в понедельник вечером его заместитель Махер аль-Джадиди сообщил, что "у избиркома для подсчета голосов есть три дня".На центральных улицах столицы Туниса, в частности авеню Хабиба Бургибы, на которой оппозиция в преддверии референдума проводила протесты, сейчас находятся усиленные наряды сил безопасности.Голосование прошло на фоне острых разногласий между сторонниками президента, инициировавшего референдум, и его противниками. Часть оппозиции призвала своих сторонников бойкотировать референдум.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, президент Туниса Кайс Саид 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года глава республики распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты".Оппозиция обвиняет Саида, который до избрания президентом был преподавателем права, в желании стать единоличным, авторитарным правителем страны.Поправки к конституции, с которыми не согласна оппозиция, наделяют главу государства неограниченными полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом. Если поправки будут утверждены, Тунис перестанет быть смешанной президентско-парламентской республикой, и глава государства будет назначать правительство и судей.По данным государственных СМИ, Саида в его инициативах по фактическому изменению политического строя поддерживает большинство населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/1804769674.html

тунис (страна)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, тунис (страна)